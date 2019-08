Rubriche : lettere alla gazzetta



Marciapiedi rotti in via della Madonna

domenica, 18 agosto 2019, 11:40

di bruno zappia

Riceviamo e pubblichiamo questa segnalazione inviataci da un abitante di Capannori che protesta per lo stato in cui si trovano i marciapiedi di via della Madonna:

Questa è via della Madonna dove c’è la statua di Garibaldi che poi porta in comune. L’amministrazione sprofonda nella propaganda e spende 150 mila euro per fare dei marciapiedi nuovi a Lappato e lascia intere zone come questa con marciapiedi tutti rotti dove diventa un pericolo camminare con il rischio di cadere e farsi male e il pedone, per non rischiare di cadere, cammina in mezzo alla strada con il pericolo di essere investito dai veicoli che transitano. Prima di costruire nuovi marciapiedi sarà meglio sistemare questi che possono causare incidenti ai cittadini.