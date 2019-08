Rubriche : lettere alla gazzetta



Monsignor Giulietti, botta e risposta tra Guccione e il direttore (ir)responsabile della Gazzetta

giovedì, 8 agosto 2019, 11:04

di maurizio guccione

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa riflessione inviataci dal collega e amico Guccione relativamente alle polemiche suscitate dalla presa di posizione del vescovo Giulietti sul decreto sicurezza bis:

Caro direttore,

la vicenda legata alle dichiarazioni verbali e non dell'arcivescovo di Lucca monsignor Paolo Giulietti riguardo il cosiddetto decreto sicurezza bis, non possono essere relegate a un mediocre attacco "politico" nei confronti di chi è il promotore del decreto. Non solo perché sarebbe riduttivo e poco onesto intellettualmente, ma soprattutto perché non terrebbe conto di ciò che il vescovo lucchese, dal suo insediamento, ha detto e fatto capire. Non lo conosco, ma limitandomi a quello che si ravvisa dalle sue dichiarazioni, oltre a una profonda cultura si intuisce la sua vera natura: che non è di stampo "reazionario" bensì in perfetta linea con quello che qualsiasi prete, ogni cattolico, dovrebbe pensare, se non altro per non cadere in una contraddizione in termini. Perché un vescovo non potrebbe esprimere la propria opinione? Cosa e chi glielo può impedire? Oppure aderire a una campagna di Libera lo si interpreta come uno schieramento contro chi governa?

Giulietti, nel suo insediamento, è stato prudente: si è preso un anno per capire le dinamiche della diocesi, ma ha espresso concetti (peraltro in una intervista a cura de La Gazzetta di Lucca) inequivocabili, nel solco di una chiesa che, seppur con fatica, vuole e deve cambiare. Il vescovo lucchese afferma princìpi di umanità, di accoglienza, di rispetto per le vite umane: dove sta lo scandalo? Credo – ma non sono un esperto – che questi concetti siano contenuti all'interno di qualcosa che corrisponde al Vangelo, che viene letto nelle chiese ogni giorno, che viene ascoltato (temo un po' meno praticato) dai fedeli e tra questi, ho l'impressione che vi siano anche molti che votano Lega.

Quella di Giulietti appare, dunque, una posizione non da barricadero, ma da uomo di chiesa che diffonde (e pratica, lui sì) ciò che è contenuto nel Vangelo. Consiglio ai detrattori della chiesa lucchese, la lettura di un libro di Erri De Luca "La faccia delle nuvole"(Feltrinelli, pagg. 88), una bellissima storia che parla di persone, prima di tutto. Così come consiglio (ma guarda se proprio io devo affermare ciò!) la lettura di un pericoloso quotidiano comunista come l'Avvenire, o di un interessante settimanale della diocesi di Nuoro, l'Ortobene: non credo che essi possano essere tacciati di praticare una politica filocastrista, eppure parlano di un mondo che deve lottare aberrando la discriminazione, l'intolleranza: concetti innanzitutto di umanità.

Giulietti mi sembra che affermi ciò e lo fa con il suo abito. Che al pari di altri, ha il dovere morale di diffondere parole giuste che scaccino gli spettri dell'intolleranza. Perché vedi, caro direttore, io sono d'accordo a non esagerare con gli accostamenti storici, contestualizzandoli, però sommando un decreto sicurezza a un altro, un'incitazione a farsi giustizia all'utilizzo di parole con evidente scopo discriminatorio, ecco, ho paura che agli italiani venga voglia di fermarsi, ancora una volta, sotto un balcone ad applaudire. Sono certo che anche tu non lo vorresti, proprio perché le tue ricerche storiche sul fascismo ti avranno fatto capire.

Ho ben presente in quale Paese voglio vivere: dove la democrazia sia applicata e non spazzata via. Dove tutti, nel solco della Costituzione e del rispetto civile, possano dire ciò che pensano. E siccome sono un giornalista, già che ci siamo anche che possano scrivere liberamente: e pure i monsignori siano liberi di parlare. Perché sono uomini di chiesa ma, ancor prima, sono uomini.

Caro Maurizio,

pubblico, come sempre, tutte le lettere che ricevo e, ovviamente, anche la tua che con pacatezza e obiettività affronta le recenti vicissitudini del vescovo Paolo Giulietti. Io non credo che un vescovo debba tenere la bocca sistematicamente chiusa, ma ritengo che, essendo la Chiesa di tutti, dovrebbe evitare di prendere posizioni politiche che contrastano, tra l'altro, con la volontà popolare espressa attraverso le elezioni. Perché qui la cosa è una: o si rispetta la democrazia parlamentare, o si procede a un colpo di stato. Il fascismo non è arrivato al potere attraverso quest'ultimo, ma con l'avallo del re senza il quale, probabilmente, Mussolini non sarebbe diventato subito capo del governo.

Non vedo, sinceramente, pericoli di involuzione, anche perché le leggi fascistissime del 3 gennaio 1925 con cui venne imbavagliata la stampa, oggi sono impensabili nonostante i media siano, quasi tutti, contrari alla volontà popolare e all'attuale governo in particolare a Matteo Salvini il quale, e fa bene, ne approfitta. Durante il fascismo ci pensava un certo Achille Starace a spingere gli italiani verso l'antifascismo o l'avversione epidermica verso il regime. Oggi ci pensa il Pd e ci pensa tutta la Sinistra che, facendo quel che fa, ossia niente se non delegittimare a destra e a manca, fa sì che perfino gli italiani con l'anello al naso e non sono tantissimi - apprezzino e preferiscano Matteo Salvini agli sciapi o insipidi intellettuali della gauche italienne.

Anche tu, purtroppo, sei vincolato a quella visione della società dove uno stato di polizia è contrario alle esigenze e alle aspirazioni della popolazione. Non è così. La piccola e media borghesia, il proletariato urbano, le classi meno abbienti, non si sentono più rappresentate da gente che si porta a casa stipendi dorati, che non fa un cazzo per tutta la vita, ma che, in particolare, pur non facendolo, evita accuratamente di fare gli interessi della collettività che dovrebbe amministrare come un buon padre di famiglia.

Invece no. La gente comune, quella che, per fortuna, ragiona col buonsenso popolare e non con i dettami di una ideologia d'accatto, si sente giustamente minacciata nelle proprie certezze che sono di natura identitaria, culturale, religiosa, economica e politica. La Sinistra oggi è, a tutti gli effetti, antitaliana. Ma lo è sempre stata soltanto che, fino a qualche decennio fa, tutti gli italiani o quasi erano contro se stessi frutto, probabilmente, dell'eredità della guerra non voluta e perduta.

Il vescovo Giulietti, discepolo per non dire apostolo di quell'omino bianco che sta arrecando danni irreversibili e irreparabili alla Chiesa in tutto il mondo, può esprimere liberamente ciò che vuole, ma attenti all'ipocrisia storica. In occasione del divorzio e dell'aborto non ci sembra che la Chiesa manifestasse così apertamente come adesso contro la volontà popolare. Tutt'altro. Una ingerenza politica nelle cose di stato come quella di questi ultimi anni è una vergogna. Tutti vengono prima degli italiani e il cattolicesimo se non è ridotto ad una sorta di manuale per giovani marmotte, poco ci manca.

E il nostro Bergoglio durante la dittatura dei generali argentini cosa fece per gridare al mondo contro le decine di migliaia di desaparecidos? Facile fare i grilli parlanti in democrazia, difficile e molto, ma molto più pericoloso farlo durante una dittatura, per di più sanguinaria come quelle sudamericane degli anni Settanta.

Dobbiamo ammettere che una larga parte di fedeli sta abbandonando la Chiesa, dove, ormai, ci vanno a messa gli Over 65 e dove i giovani, se ci vanno, vivono tra le nuvole e non vogliono osservare la cruda realtà. A Lucca non avevamo bisogno di papa Giulietti pardon, di padre Giulietti, che ha spaccato, insieme al suo predecessore tutti ligi ai voleri dell'omino bianco, la comunità cattolica lucchese.

Se si pratica la disobbedienza civile per far arrivare cani e porci a queste latitudini, bisognerebbe avere gli attributi per farlo anche in tutte le altre questioni che minacciano, quelle sì, l'identità stessa della Chiesa cattolica apostolica romana e della sua gente: e ci riferiamo alla famiglia Lgbtq, ai matrimoni tra gente dello stesso sesso, alle adozioni gay, all'aborto, al divorzio, alle guerre di religione, alla pedofilia, alle tante anime nere come la tonaca che indossano che albergano dentro l'universo ecclesiastico. Ecco, prima di romperci i coglioni con i clandestini e le migrazioni a un tanto al chilo, sarebbe il caso si pensasse a difendere quelli che, ormai, sono i valori abbandonati dalla gesuitica ong di papa Bergoglio.



Nella foto: il direttore (ir)responsabile della Gazzetta di Lucca Aldo Grandi