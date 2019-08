Rubriche : lettere alla gazzetta



"Notte Bianca una latrina a cielo aperto"

domenica, 25 agosto 2019, 18:18

di lettera firmata

Non bastava l'immondizia all'ex campo Coni per le giostre, date un po' una occhiata a cosa è successo ieri sera. Ringraziamo il nostro lettore per questa bella segnalazione e giriamo la sua lettera accorata a mister Tambellin Man:

Buongiorno Signor Sindaco,

Lei ha avuto modo di venire a conoscenza dell' annosa situazione sotto casa mia in Centro Storico infatti, solo pochi mesi fa Le ho inviato una mail con una lunga segnalazione e 88 foto allegate. Foto di urinate, vomiti, escrementi che abitualmente avventori, simili a bestie, che frequentano i locali nei pressi della mia abitazione, hanno la pessima abitudine di espletare davanti il mio ingresso.

Ogni momento è buono per non rispettare le regole e anche ieri notte in occasione della Notte Bianca, alcuni nostri concittadini hanno dato il meglio di sé. Non mancano le nuove leve, due ragazzine minorenni si scolano un paio di birre e come si evince dalle foto (non si fanno mancare nulla) nella borsetta hanno anche il cavatappi. Non è pensabile, per decoro, igiene, rispetto dei cittadini, dei turisti, dei residenti, che chiunque liberamente possa espletare i propri bisogni fisiologici come, dove e quando pare.

Nonostante le continue segnalazioni questi episodi continuano, una cosa è certa, questa situazione non è tollerabile, non può e non deve più durare. Questi fatti, degradanti, incivili e da voltastomaco sicuramente sono tollerabili per qualcuno, ma per me non lo sono.

Tutti conoscono la situazione, qui ci sono persone che iniziano a bere alle cinque del pomeriggio, si fanno dei nutriti spinelli e anche qualcosa di più pesante; ormai un normale mix di alcol e droghe. Allego soltanto qualche foto per ricordare che Lei, Signor Sindaco dovrebbe prendere provvedimenti seri, immediati, è un obbligo punire severamente chi non impara e fa fatica a rispettare le regole.

Grazie

P.S.

In passato, per episodi simili, è stata fatta richiesta a Sistema Ambiente per pulire e igienizzare, ma occorrono parecchie segnalazioni e passano molti giorni per un intervento.