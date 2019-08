Rubriche : la lanterna



Hanno la faccia come il culo

venerdì, 23 agosto 2019, 09:12

di francesco pellati

Giornalini e giornaloni, talk-show e dirette radio/tv, opinionisti della domenica e dei giorni feriali: tutti a sparare sull'errore politico di Salvini (i tempi, il modo, l'improvvisazione), nessuno che dica una parola sui suoi ex partner del M5S (Conte compreso).

I quali hanno condiviso per 14 mesi le politiche del "truce" (copy right Giuliano Ferrara) e potrebbero fare una capriola acrobatica per andare a condividere politiche opposte, con la disinvoltura che li distingue, con il compiacimento del PD e con il silenzio tombale da parte di tutto l'establishment.

Parigi val bene una messa, disse Enrico IV quando da ugonotto divenne cattolico: se lo può fare un re figuriamoci un grillino, ma figuriamoci anche le anime belle della sinistra messe alla corda dalla politica e a dieta economica!

L'establishment tirerebbe un sospiro di sollievo per il pericolo che sembra quanto meno rimandato, le anime belle si rimetterebbero il tovagliolo e ricomincerebbero ad imporre le loro asprezze etiche (i migranti, l'odio leghista che ha avvelenato le coscienze, l'incombente pericolo fascista: tutti i tic che un po' sono nel loro DNA ma molto derivano dalla dieta cui sono stati inopinatamente sottoposti negli ultimi mesi), infine i grillini esulterebbero per lo scampato pericolo di tornare da dove sono venuti: quasi tutti dal nulla.

Se le sciagurate nozze si faranno, che fine faranno alcune normative che i grillini, in maggioranza determinante in Parlamento, hanno votato in 14 mesi insieme alla Lega?

Faccio un noioso elenco, pescando nel mucchio:

- Decreto dignità, M5S: è quello dei 780 € e dei Navigator. Finora osteggiato dal PD.

- Modifica legge Fornero. Cavallo di battaglia della Lega.

- Codice del Terzo settore, che mette un po' di ordine a coop & co. Altrettanto osteggiato dal PD per i motivi noti.

- La cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera libica. Osteggiata da tutti tranne la Lega.

- Il decreto "sicuri a casa nostra". Decreto leghista, mal digerito dal M5S e avversato dal PD.

- Il Decreto Genova. Azzoppato ieri dal fenomenale Toninelli.

- La disciplina delle spese di giustizia (...) per le intercettazione. Mal digerito dal M5S e avversato dal PD.

- Il decreto sicurezza 1. Cavallo di battaglia della Lega, detestato da M5S e PD.

- Il decreto fiscale. Avversato dal PD che lo ritiene un condono.

- Il decreto Semplificazioni (per imprese e P.A.).

- Il decreto Anticorruzione (quello della prescrizione del reato). Quello che tutti gli italiani sono corrotti fino a prova contraria.

- La Commissione di inchiesta sul Forteto.

- Lo sblocco dei cantieri, mai partito sempre con lo zampino del nostro diletto Toninelli.

Meno che mai si sa che fine faranno i provvedimenti lasciati in sospeso (spesso con la famosa formula del "salvo intese"), fra gli altri:

- Il taglio dei parlamentari.

- L'autonomia regionale differenziata.

- Il salario minimo.

- Il decreto sicurezza 2.

- Le nomine dei vertici delle authority.

- La legge sul conflitto di interessi.

- La scelta del Commissario Italiano in UE.

L'elenco, parziale e noioso, ci riguarda e se arrivano gli Unni, chiunque ne sia la guida, lo vedremo presto:

la patrimoniale? Fa cassa ed ha un significato ideologico per entrambe le tribù: la repressione dell'odiata borghesia da parte dei relitti marxisti che tuttora ingombrano la nostra vita, la decrescita felice che comincia col tagliare le unghie a noi borghesi da parte dei grillini in attività di servizio. Mai dimenticando che ormai anche la maggior parte dei "proletari" è andato a finire nella categoria dei "borghesi".

La "risorsa" (copyright Boldrini) migratoria riprenderà con vigore?

La giustizia resterà intoccabile come i paria in India?

Le coop & Co. torneranno a fare business: business si ma a fin di bene con la autorevole benedizione del nostro Papa?

Il potere pubblico vedrà ulteriori allargamenti al suo impicciarsi nei fatti nostri?

Alitalia sopravviverà come al solito: con i nostri soldi?

La TAV sarà rimessa in discussione?

L'ILVA chiuderà?

E così via.