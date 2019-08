Rubriche : lettere alla gazzetta



"Parrocchie con pochi fedeli, coniugare tradizione con innovazione"

mercoledì, 28 agosto 2019, 08:55

di vincenzo lombardi

"Generalmente si attribuiscono a queste parole i seguenti significati. Essere dentro-significa essere dentro una situazione, viverla, conoscerla. Essere fuori significa il contrario. Essere di fuori significa non essere né dentro né fuori e spesso si attribuisce a chi fa ragionamenti che appunto non stanno né in cielo né in terra per la maggior parte delle persone, ma per altre è un essere oltre.



Veniamo al fatto. Parrocchie con pochi fedeli, proseguire con gli accorpamenti. A Lucca centro storico, storicamente, vi erano 11 parrocchie, ora ce n’è una. Questa riforma si deve al Vescovo Italo Castellani. L’attuale Vescovo Paolo Giulietti, in continuità col suo predecessore afferma che questa riforma avviene non per mancanza di preti ma perché per avere una comunità che abbia un minimo di vitalità ci deve essere una concentrazione di abitanti. In sostanza è una questione di numeri demografici.



Il Vescovo sostiene che Parrocchie con poche persone, per lo più anziane, non permettono di realizzare attività per i giovani o il catechismo. Riflettiamo. Nella società civile tanto le aziende ed anche altre strutture dello Stato, lo stanno facendo. Risultati? Un grande malcontento da parte degli utenti ,l’emarginazione delle fasce più deboli, anche perché non dotate di competenze informatiche in quanto anziane, un ripiegarsi su se stessi.



Come valutare la frase, se riportata correttamente attribuita al Vescovo “ come si prende l’auto per andare dal medico, bisognerà prenderla per andare a Messa”. Ma come, con tutti questi cammini a piedi proclamati ai quattro venti, si deve andare in auto a prendere la comunione? E se il/la vecchietto/a non è automunito usufruirà del taxi parrocchiale? Che sia questo il significato recondito della frase “un popolo in cammino”. Se ancora ci fossero nel centro storico le 11 parrocchie, visto gli attuali residenti, si avrebbero circa 800 persone a parrocchia. Certamente non tutti sono credenti, vogliamo portare il numero a 400? Quando Gesù ha iniziato la sua evangelizzazione ne ha riuniti attorno a sé 12, come vogliamo considerarlo demograficamente questo numero? Poi ha adoperato un altro accorgimento,li ha mandati in coppia e non da soli.



Da notare che uno dei due non era il vice, ma tra loro pari dignità, pari responsabilità, pari titolarità. Dunque invertiamo il ragionamento,se si riaprissero le 11 parrocchie che cosa potrebbe accadere,visto che non ci sono preti? Ci sono però religiosi e religiose, certo sempre meno, certo anziani/e, ma ci sono. Ci sono laici che senza essere diaconi sono animatori spirituali (come chiamare chi in alcune chiese,vedi S.Giusto, guida il rosario ed altre funzioni liturgiche?). Ci sono laici che settimanalmente si riuniscono in alcune abitazioni per leggere e commentare il vangelo, recitare il rosario, organizzare atti di carità quotidiana e senza la luce dei riflettori.



La Chiesa non è fatta solo da preti come sosteneva il concilio vaticano secondo. Allora queste realtà andrebbero conosciute, censite, supportate e non sopportate in modo tale che potessero confluire nelle ricostituende parrocchie, cioè alla chiesa che i residenti hanno conosciuto da bambini/e,dove forse si sono sposati, dove hanno accompagnato i propri cari nell’ultimo viaggio e dove per andarci non è necessario prendere un auto. Operazione controcorrente? Decisamente. Nostalgia? In un certo senso.

Che cosa occorre per realizzare questa operazione? E’ un problema di testa dei preti per superare una limitazione mentale,non solo gerarchica ma anche fattuale. La curia è in grado di avallare una chiesa locale dove c’è posto per un utilizzo dei religiosi in una pastorale integrata? E’ in grado di avallare un laicato che nelle diverse forme,si proponga in azioni concrete che non siano l’insegnare un catechismo timbracartellino, ma che sappia leggere e commentare il vangelo, distribuire la comunione, officiare una paraliturgia? E’ in grado di avallare un consiglio pastorale per ogni singola parrocchia,che sia in grado di amministrare economicamente l’ordinaria amministrazione e di organizzare una propria modalità spirituale che tenga conto della specificità del proprio territorio?



Per alcuni queste argomentazioni sono di fuori, per altri lo sono le argomentazioni riportate sui quotidiani. Due modi di vedere, percepire, leggere la difficile strada di come si possa coniugare la tradizione con l’innovazione. Non sempre tutto ciò che è nuovo è buono e non sempre tutto ciò che è vecchio è cattivo".