Qui Palazzo Chigi: dopo la pubblicità i titoli di coda

sabato, 10 agosto 2019, 22:43

di barbara ruggiero

E crisi sia, mozione di sfiducia in Senato presentata dalla Lega di Salvini. Il governo alle sue ultime battute. Matteo Salvini rompe il contratto con il Movimento 5 stelle e si candida premier. Sono giorni convulsi, tra dichiarazioni tonanti, minacciosi orizzonti, e battute al vetriolo tra gli ex amici, oggi più che mai sconosciuti.

Matteo Salvini prende a calci i pentastellati, disarciona chi vedeva questo governo in carica per altri 4 anni e se ne va, fiero del suo convincimento che, con quasi il 40 per cento, governerà l’Italia da solo.

Salvini era a Pescara, nella tappa del suo tour beach estivo, in diretta facebook, quando di fronte alle domande dei cronisti ha dichiarato: «Sì, mi candido premier, chi sceglie Salvini, sa cosa sceglie».

Calma, direbbe il saggio. Gli altri non stanno a dormire, soprattutto quelli del Pd che, attraverso il richiamo rimbombante di Zingaretti, chiamano a raccolta tutte le forze di sinistra, compreso il Renzi nazionale, che tanto mancava agli italiani.

Ma la scena più drammatica di questo epilogo politico la offre il Movimento 5 stelle, partito dal Vaffa day e destinato al Vaffa definitivo. Non è riuscito in questi anni a creare una dirigenza politica di spessore, cultura e personalità. Un disastro senza precedenti, che ha portato i 5 stelle alla perdita del 50 per cento dei consensi su base nazionale.

Eppure, tempo per scegliere personale di qualità la Casaleggio & Grillo ne ha avuto parecchio, ma pochi si sono rivelati i tecnici e gli intellettuali all’altezza dei loro ruoli. Così la squadra grillina nel governo gialloverde ha – almeno stando agli ultimi sondaggi che vedono il Movimento ancora in calo, al 13-15 per cento – fallito miserevolmente nelle aspettative degli italiani, rispedendo nell’anonimato un movimento politico nato da grandi speranze, molte proteste e qualche buon proposito realizzato. Nati, vissuti e morti in meno di 10 anni.

Mentre il Movimento 5 stelle diceva no - ultimamente anche con poca convinzione, vedi la Tav - Salvini portava a casa risultati sorprendenti dal punto di vista della popolarità. In salita sui sondaggi da quando è al governo di un punto al mese, un’ ascesa senza precedenti. Il capo della Lega ha raggiunto tre milioni e 700.000 seguaci su facebook, un milione e 700.000 su twitter, 700.000 su istagram. Lui è il più amato d’Europa, battendo tutti i premier nella gara di apprezzamento social. Angela Merkel, per esempio, ha due milioni e 500.000 follower su facebook, Marine Le Pen un milione e mezzo. “La pagina fb di Salvini vale più di tutti i giornali italiani messi insieme”, dice il suo uomo della comunicazione social, Luca Morisi.

Se con queste promesse si possa governare l’Italia da soli, non si sa, dipenderà dagli elettori, ma una cosa è certa, il gong è suonato, e, salvo ripensamenti, in autunno si dovrebbe andare a nuove elezioni. A questo punto il panorama politico sarà convulso e confuso, ma lo staff di Salvini è già pronto. Morisi e company lavorano da tempo nel bunker segretissimo vicino a Palazzo Chigi, per far diventare Matteo il Capitano di tutti gli italiani.

“ Chi sceglie Salvini, sa cosa sceglie”, lo slogan era già pronto da tempo. E ha il sapore di certe pubblicità da Carosello, perché ormai la politica si “vende” come un qualsiasi altro prodotto. Mentre sui social salviniani già ne campeggia un altro: “L’Italia dei sì”. Ma gli inciampi, da qui a ottobre, sono tanti e targati Unione europea, mercati, col subitaneo rialzo dello spread di questi giorni, papa Bergoglio che, in un’intervista a “La Stampa” ha dichiarato: “Il sovranismo porta alle guerre, si sentono discorsi simili a quelli di Hitler nel 1934”. E poi le sciabolate giudiziarie, mediatiche, le coltellate degli altri prodotti-partito che devono conquistarsi il loro mercato elettorale. Insomma, non è detto che “la merce in vendita”, ora al top, non possa deteriorarsi prima del tempo.

E gli italiani in tutto questo? Hanno votato per un governo “del cambiamento” durato poco più di un anno. C’è chi gioisce perché il nemico sta per cadere e si torna (forse) alle urne, chi si sente preso in giro e defraudato. Sempre più però aleggia una consapevolezza: italiani-merce, elettori che non decidono nulla, comparse utili solo per mettere una X al prodotto che ha fatto la miglior campagna pubblicitaria. Un Carosello, appunto. Perché gli impegni si sciolgono come neve al sole, governo va, governo viene. La girandola continua e d’agosto, con questo caldo, nessuno si ribella.