Rubriche : la lanterna



Reddito di cittadinanza, la perla del genio grillino

domenica, 25 agosto 2019, 19:34

di francesco pellati

Interessa qualche notizia sulla creatura grillina per eccellenza: il "reddito di cittadinanza" (I 780 euro al mese)? In attesa di vedere a fine anno i risultati ottenuti: come, quanti, dove, a chi (e tutto lascia pensare che ci divertiremo, ma che il divertimento ci costa caro), diamo uno sguardo al presente:

La creatura è legata a due strumenti:

1) I Centri per l'impiego.

2) I Navigator.

1) I Centri per l'impiego furono istituiti nel 1997 (pacchetto Treu), affidati alle Regioni e da queste alle Provincie (nel frattempo svuotate). Nel 2002 (riforma Biagi) le Agenzie del lavoro, società private, furono autorizzate a intermediare la domanda con l'offerta del lavoro.

Risultati dall'origine ai giorni nostri:

- i dipendenti dei Centri per l'impiego sono circa 10.000 e costano quasi € 500 milioni/anno.

- dividendo per macroaree i loro dipendenti sono: Sud Italia n° 5.100. Centro n° 2.100. Nord Est n° 1.500. Nord Ovest n° 1.300.

- tutti insieme collocano il 2,2% delle assunzioni totali. Le Agenzie del lavoro ne collocano il 5,2% ma non ci costano niente. Il grosso è assunto direttamente dalle imprese (con le loro banche dati) e soprattutto (62%) col passaparola.

- le già modestissime percentuali di collocamento al lavoro variano: in Calabria sono all'1%, in Campania, Basilicata e Sicilia scendono allo 0,8%.

- ogni assunzione che passa dai Centri per l'impiego ci costa circa € 13.000.

- Per realizzare la parte del Reddito di cittadinanza che prevede la ricerca del lavoro per chi ne usufruisce (le ormai famose 3 proposte di lavoro che, se non accettate fanno decadere il diritto al reddito) i grillini hanno escluso le Agenzie private del lavoro prevedendo invece 4.000 nuove assunzioni ai Centri per l'impiego.

Questo ad oggi è l'unico risultato certo del decreto bandiera del M5S: non particolarmente brillante: abbiamo 4.000 dipendenti pubblici in più da mantenere avendo in cambio quasi niente. Se arriverà il governo Giallo/rosso tutto lascia pensare che le cose peggioreranno: i grillini devono tutelare il loro elettorato nel Sud Italia e per farlo non hanno alcun pudore, il PD è portatore dello statalismo più spinto: insieme si inventeranno nuove trovate, tanto pagheremo noi.

2) I navigator, da assumere entro marzo/aprile 2019 (dichiarazione del ministro Di Maio del 23 gennaio 2019: per memoria oggi siamo a fine agosto): sono 10.000, a circa € 30.000/anno (altri 300 milioni di euro all'anno), con contratto a tempo determinato ma l'intenzione del Ministro Di Maio è di renderlo stabile. Devono essere laureati in alcune materie (nessuna laurea tecnica è prevista) e hanno il compito di trovare 3 proposte di lavoro a ciascun disoccupato che percepisca il Reddito di Cittadinanza. 4.000 devono essere assunti dalle regioni e 6.000 da ANPAL, una delle tante Agenzie statali di dubbia utilità.

Quel che sorprende è che la stessa ANPAL ha dichiarato: "riusciremo ad assumere entro maggio (non più marzo/aprile) i 6 mila navigator. Sono figure che ancora non esistono, vogliamo prendere persone con laurea e formarli sul campo".

Cioè, la catena del valore sarebbe che l'ente pubblico assume 10.000 addetti che devono trovare a milioni di disoccupati italiani quel lavoro che non hanno trovato per sé e che devono ancora essere formati (da chi?).

La tragicomica vicenda è in pieno svolgimento, fra regioni che rifiutano l'applicazione del decreto (in primis la Campania del Pd De Luca) e ricorsi di ogni genere dei partecipanti respinti ai "concorsi". Fatto sta che alla data di oggi (fine agosto) nessuno sa con precisione quanti ne sono stati assunti, quando finiranno la loro formazione, quando cominceranno a cercare il lavoro ai disoccupati, che nel frattempo percepiscono i 780 €/mese senza muovere un dito.

Sarebbe da ridere se non fosse per i 300 milioni all'anno, sommati ai 500 milioni dei Centri per l'impiego, pieni di impiegati vecchi e nuovi ma vuoti di risultati: tutto ben di Dio che esce dalle nostre tasche per andare ad alimentare il voto (di scambio su scala endemica?) dei grillini e i tic degli statalisti di vetero sinistra.

La Lega ha ingoiato un boccone amaro per ottenere più sicurezza e frontiere presidiate: una ragione di più per dividere gli stracci.