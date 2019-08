Rubriche : la lanterna



Regionali 2020, il Pd e il partito dei pifferai

mercoledì, 28 agosto 2019, 11:00

di francesco pellati

Regionali Toscana 2020

L’altro giorno i sindaci del Pd si sono riuniti per dare vita al Partito dei Sindaci. Una sorta di movimento civico di centrosinistra, che intende raccogliere gli indecisi, gli astenuti, i delusi del cdx e dei grillini, gli scettici del csn, attraverso sindaci definiti “super partes”.

Come si vede una lista “civica” che ha molto di Pd e poco di civico.

Il sindaco di Lucca era in prima fila fra i pifferai.

Ma la Toscana non è più il monolite di qualche anno fa: Massa, Pistoia, Pisa, Grosseto, Arezzo, Siena (6 su 10 capoluoghi di provincia) hanno sindaci di cdx, cui aggiungere Piombino, Cascina, Montecatini, Massarosa, Cortona, Agliana, Pietrasanta e molti Comuni sotto i 15.000 abitanti.

Una lista civica dei sindaci di cdx sarebbe molto più legittima perché rappresenterebbe davvero culture e programmi politici convergenti ma non uguali.

A Pifferaio di Hamelin almeno un secondo Pifferaio con un piffero più intonato!

Spero che i partiti di cdx dedichino attenzione al civismo che potrebbe pesare in modo significativo alla prossime Regionali, distogliendola dai problemi interni e irrisolti che tuttora hanno fra di loro e dentro di loro.

C’è da prendere esempio proprio dal Pd che di problemi interni ed esterni ne ha a vagonate ma che, quando sente odore di elezioni, li sterilizza e li mette in tavola in un minestrone che alla fine non dispiace agli elettori.

Nelle recenti elezioni comunali il Pd toscano ha dimostrato di essere “resiliente” di suo, aiutato tuttavia dalle divisioni del cdx e, all’interno, da palesi errori di valutazione: i processi non ci appartengono essendoci ben chiaro che solo chi non fa non sbaglia.

Quello che inquieta è l’inerzia e la persistente scarsa comunicabilità fra i partiti del cdx.

Nelle elezioni Comunali c’è stata più attenzione alla prospettiva regionale che non a quella della ricerca di candidati sindaci in grado di unire il cdx e raccogliere maggioranze: più rumore sulle candidature a Presidente regionale che lavoro per ottenere consenso a candidati idonei e realmente condivisi, candidati proposti e brutalmente bruciati per logiche interne ai singoli partiti di cdx, per non parlare della fatica a fare liste virtuose e non “clientelari”.

Temo che, continuando di questo passo, la conquista della Regione da parte del cdx sia in salita.

Anche perché il M5S, a governo giallo/rosso eventualmente concluso, potrà patteggiare in via strettamente riservata col Pd o, più castamente, con i suoi pifferai “civici”, una convergenza di fatto per assicurarsi qualche consigliere (si chiama “desistenza” ed è vecchia come la prima Repubblica).

Questo flebile messaggio è rivolto ai responsabili attuali e futuri del cdx toscano per trovare di premura convergenze e azioni unitarie: evitiamoci altri 5 anni di Rossi e compagni, pena delusioni e pernacchie.