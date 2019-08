Rubriche : lettere alla gazzetta



"Rispetto per il cane tenuto in caserma”

lunedì, 5 agosto 2019, 11:01

di gianluca pantaleoni

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera del segretario nazionale Uil Polizia Gianluca Pantaleoni su una presunta irregolarità che sarebbe stata riscontrata all'interno della polizia stradale di Lucca.

"Da operatori della Polizia Stradale, spesso impegnati nei controlli su strada ai trasporti di animali, non possiamo accettare di vedere un animale tenuto in modo irregolare, nemmeno quando a fare ciò è la nostra Dirigente. La Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Lucca, Dott.ssa Serafina Di Vuolo, infatti, da qualche giorno ha portato il suo cane in caserma, un pastore maremmano, tenendolo in maniera del tutto inidonea rispetto a quello che prevede la legge. L’animale è stato confinato in uno spazio retrostante alla caserma, con solo un telo in plastica a proteggerlo dalle intemperie, un telo ancorato per di più al gruppo elettrogeno della caserma stessa. L'area, delimitata da un recinto artigianale, è composta esclusivamente di terriccio e ciuffi di erba, non garantendo quindi all’animale quelle condizioni di separatezza dal terreno delle quali dovrebbe beneficiare il suo stallo, trovandosi costretto per giunta a districarsi tra i suoi escrementi. Nelle ore diurne, per di più, è dato spesso vedere quella simpatica presenza scorrazzare, senza museruola, in giro per gli spazi esterni della caserma, venendo non di rado a contatto con l’utenza, forse in cerca di un po’ di calore umano. Come se non bastasse, da alcuni giorni la D.ssa Di Vuolo è andata in ferie, lasciando il cane in caserma, probabilmente facendo affidamento sulla sensibilità dei poliziotti in servizio per le occorrenze dell’animale. È stato, forse, per questo motivo che alcuni poliziotti, sospinti dal desiderio di evitare che il cane patisse ancora altre sofferenze, che hanno deciso di portarlo via da quell'improvvisato riparo ed offrirgli un rifugio più dignitoso presso le loro abitazioni. Il problema, tuttavia, siamo sicuri si riproporrà quando tornerà dalle ferie la proprietaria del cane, la Dirigente della Polizia Stradale di Lucca, D.ssa Di Vuolo. A questo punto, chiediamo a gran voce un autorevole intervento del Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Toscana, Dr. Pomponio. In difetto, saremo costretti a chiamare l’Associazione Nazionale Protezione Animali!"