"Santoro, Deoma, Vichi: precedenti non promettenti. Lei che fa Grandi, si adegua?"

mercoledì, 7 agosto 2019, 13:06

Riceviamo volentieri questa breve riflessione inviataci da un tifoso e lettore che chiede al direttore se, per caso, non si sia allineato visto il suo colonnino di Cecco a cena particolarmente tenero verso la nuova società:

Buongiorno,

non capisco la magnanimità di notizie mostrata sull'As lucchese. Il sig.Santoro coinvolto nel fallimento del Treviso Calcio e Pro Piacenza e che di fatto ha fatto cessare il calcio dilettantistico a Bagni di Lucca e Ponte a Moriano. Vichi idem, Deoma scandalo scommesse 2011. Il signor sindaco a bando scaduto ha affidato l'onere di iscrivere la squadra a questi personaggi a che pro?, e presto affiderà la gestione del Porta Elisa, ma stiamo scherzando? Lei Grandi così informato ignora tutto questo o si è allineato?

Risponde Aldo Grandi: Se lei, caro amico, ha letto con attenzione quello che ho scritto, avrà visto che la mia non è certo una cambiale firmata in bianco. Nel Cecco a cena il sottoscritto ha ricordato la sua amicizia, datata, con Carruezzo, Deoma, Baraldi, ma non ha detto che li servirà come nuovi eventuali padroni. Abbiamo dato fiducia, in questi anni, a cani e porci e abbiamo visto come è andata a finire. Non credo che provarci anche con questi ex giocatori e dirigenti comporti qualche rischio particolare. Inoltre, mi creda, Daniele Deoma sa benissimo che chi scrive non ha problemi a dire quel che pensa. Lo ha fatto in passato, lo fa adesso, lo farà, se necessario, anche in futuro. Stia sereno. Aldo Grandi non si allinea mai, nemmeno quando è convinto. La sua lettera mi è piaciuta. La memoria storica è quello che conta. Quanto agli attuali dirigenti rossoneri, diamo loro una chance. L'abbiamo data a tutti, perché non a loro? Se, poi, sbaglieranno o faranno cazzate, sono loro che andranno in giro per le strade di Lucca mettendoci la faccia e, mi creda, quando perdi credibilità, a Lucca, non ti perdona nessuno.