Rubriche : lettere alla gazzetta



"Soccorso animali, situazione inaccettabile a Lucca"

mercoledì, 28 agosto 2019, 08:46

di irene carignani

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di una cittadina, Irene Carignani, in merito a quanto accaduto nella giornata del 26 agosto a Lucca.



"Scrivo innanzitutto da cittadina e contribuente e solo in secondo luogo da amante degli animali anche se credo, anzi sono sicura, di incontrare il favore di molti, nel segnalare la situazione a mio avviso drammatica in cui versa Lucca.



Ieri 26/08 mi è capitato, passeggiando per il centro, di imbattermi in due gatti evidentemente non in buona salute, ho quindi subito contattato il Canile Municipale chiedendo che venissero in loro soccorso, ma mi è stato riferito che sarebbero intervenuti solo in caso di animali incidentati, sottintendendo, di conseguenza, che mi sarei dovuta far carico della "cattura" e della cura degli animali stessi; ho dunque chiamato il Comando della Polizia Municipale che mi ha comunicato che avrei dovuto richiamare il Canile per farmi dare, cito testuale :"il numero di qualche gattara", che, a livello di puro volontariato, forse sarebbe intervenuta.



Ritengo questa una situazione inaccettabile, non è possibile che in una città come Lucca il soccorso e la cura degli animali senza padrone vengano lasciati al buon cuore e alla sensibilità dei passanti o ai volontari che impiegano il loro tempo libero a sopperire alle carenze della Pubblica Amministrazione in questo campo. Mi chiedo, se il Canile da contratto non è tenuto ad intervenire, il Comune, non dovrebbe fornire un'alternativa, magari stipulando convenzioni con strutture veterinarie private che offrano cure e stallo agli animali in difficoltà che si trovano sul territorio?



Mi rifiuto di accettare che le segnalazioni di animali malati, maltrattati o denutriti, ma non vittime di "incidenti stradali", debbano essere fatte a volontari che, a livello personale, si occupano di togliere gli animali dalle vie della città, di curarli, ospitarli e magari farli adottare.



A Lucca non esiste un vero e proprio gattile, quello considerato tale in realtà è una colonia e, come tale, è gestita da volontari; chiedo quindi che il Comune di Lucca collabori con questi volontari, organizzando campagne di sterilizzazione, istituisca un reparto delle Forze dell'Ordine locali dedicato che intervenga tempestivamente in caso di segnalazioni di maltrattamento e crei, all'interno del proprio territorio, idonei spazi in cui poter ospitare i gatti in attesa di adozione, cogestiti da personale formato (e stipendiato) e da volontari.



Concludo questa mia lettera auspicandomi che portando alla luce questi fatti, la situazione possa migliorare e che la sensibilità ed interesse verso gli animali non vengano utilizzati solo a scopo elettorale".