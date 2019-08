Rubriche



Soggiorno a Folgarida: la meta perfetta per le famiglie dinamiche

mercoledì, 28 agosto 2019, 15:20

Quando arriva l'estate è bello concedersi una vacanza con tutta la famiglia. Tuttavia, per riuscire a trascorrere qualche giorno all'insegna del divertimento e della spensieratezza, è fondamentale organizzare tutto per il meglio. Ciò è particolarmente importante soprattutto quando ci sono dei bambini piccoli, poiché hanno esigenze specifiche che non possono essere trascurate.

Non tutte le famiglie, però, sono uguali. Infatti, alcune amano rilassarsi, mentre altre sono in continuo movimento. Per quest'ultime è necessaria una meta in cui sia possibile fare tante attività diverse all'aria aperta, in modo da mettere al bando la noia. Sicuramente, l'ideale è Folgarida, una fazione del comune di Dimaro, situata nella meravigliosa Val di Sole, il cui nome significa "luogo delle felci".

La maggior parte delle persone la conosce come importante stazione del turismo invernale, per le innumerevoli piste da sci ed i moderni impianti di risalita di cui dispone. Negli ultimi anni, però, ha cominciato ad essere apprezzata anche durante i mesi caldi, poiché consente di stare a contatto con la natura e di svolgere tante attività differenti, molte delle quali indicate anche per i bambini.

Un alloggio a misura di famiglia: come deve essere?

Non c'è niente di più bello che andare in vacanza con la propria famiglia e fare nuove esperienze insieme. Tuttavia, non è possibile preparare le valige e partire, ma è necessario pianificare tutto al meglio, in modo da soddisfare le esigenze dei più piccoli. Gli hotel a Folgarida certamente non mancano, dato che si tratta di una meta turistica molto ambita sia nel periodo invernale che in quello estivo.

Non tutti, però, sono pensati per garantire il benessere delle famiglie con bambini piccoli al seguito. Come fare per riconoscere quelli validi? Le strutture family friendly, di norma, mettono a disposizione camere spaziose ed accoglienti, in grado di favorire il riposo notturno. Inoltre, garantiscono la possibilità di richiedere menu differenziati per i piccoli ospiti, che hanno delle esigenze specifiche, che cambiano durante la crescita.

Molto importante, però, è anche la presenza di una sala giochi in cui i bambini possano divertirsi in totale sicurezza, nonché la possibilità di usufruire di seggiolini, scaldabiberon e vasche per il bagnetto. E per i genitori? Utile è il miniclub, ma soprattutto la babysitter privata, così da potersi concedere un po' di relax in piscina o al centro benessere.

Tante attività estive per far divertire grandi e piccini

Folgarida è la meta estiva ideale per le famiglie dinamiche e in continuo movimento, poiché prevede tante attività differenti, ma soprattutto esperienze inaspettate, che non è possibile sperimentare nella vita di tutti i giorni. Vi piace camminare in mezzo alla natura? In Val di Sole è possibile fare tante escursioni diverse, che permettono di entrare in contatto con la flora e la fauna locali.

Tuttavia, è possibile anche mettersi alla prova con lo sport più in voga del momento: il nordic walking. Si tratta di una camminata con i bastoncini che coinvolge tutto il corpo e che può essere attuata anche dai più piccoli. Da provare, però, sono anche le escursioni a cavallo, in quanto permettono di vivere emozioni uniche, da custodire gelosamente nel cuore.

Volete qualcosa di più adrenalinico? Allora, non vi resta che fare rafting sul fiume Noce, che è uno dei torrenti più apprezzati a livello europeo per questo tipo di sport. Infine, può essere diverte cimentarsi con il golf o visitare i castelli presenti in zona, che conservano un fascino unico, in grado di incantare anche i bambini. I più belli? Castello del Buoncosiglio, Castel Thun, Castel Beseno e Castello di Stenico.