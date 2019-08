Rubriche : lettere alla gazzetta



Tutti i grullini del Parlamento

mercoledì, 21 agosto 2019, 23:52

di francesco pellati

L'amico e persona dotata del raro dono dell'onestà intellettuale Francesco Pellati ci ha inviato questo suo articolo sulle origini dei principali esponenti del movimento 5 Stelle che volentieri pubblichiamo condividendone il contenuto appieno:

Caro Aldo,

un po' per amore di verità e un po' per divertimento ho dedicato un paio di ore a approfondire la conoscenza di alcuni eminenti rappresentanti del M5S.

Ne è uscito il quadro che, con un po' di sconcerto, offro a chi ha voglia di leggerlo:

Luigi Di Maio, vicepremier, Ministro del Lavoro, Ministro dello sviluppo economico: Laureato in Giurisprudenza. Giornalista sportivo per "Il Punto", agente di commercio, steward allo stadio San Carlo di Napoli.

Alfonso Bonafede, ministro della Giustizia. Laureato in giurisprudenza a Firenze. Avvocato. Era il DJ alla discoteca Extasy di Mazzara del Vallo (nome d'arte "Fofò DJ").

Barbara Lezzi, ministro per il Sud: Perito Aziendale. Faceva l'impiegata in una azienda commerciale. Contraria al TAP, favorevole alla chiusura dell'ILVA di Taranto.

Carlo Sibilia, sottosegretario agli Interni: Laurea triennale in Biotecnologie. Nega lo sbarco sulla Luna, denuncia i microchip messi sotto la nostra pelle degli americani, ritiene che la Terra sia piatta, propone il matrimonio fra "specie diverse purché consenzienti".

Vittorio Ferraresi, sottosegretario alla Giustizia: Laureato in Giurisprudenza. Faceva "l'operaio in campagna e cameriere e barista presso ristoranti del territorio e della riviera romagnola" (dal suo curriculum).

Laura Castelli, sottosegretario al Ministero economia e Finanza: Ragioniera, con laurea triennale in Economia Aziendale. Ha lavorato qualche mese presso un CAF piemontese. Propose un impossibile referendum sull'euro e poi disse di non sapere se avrebbe votato si.

Alessio Villarosa, sottosegretario al Ministero Economia e finanze: Laurea in Economia. (dal suo curriculum) dopo 4 anni di lavoro come operaio in una società di reti ortopediche, ha lavorato per 3 anni a 1.100 euro/mese nella Idea Finanziaria spa (controllata da Barclays Bank), amministrata dal fratello Massimiliano, cancellata da Bankitalia per violazione della disciplina antiriciclaggio.

Claudio Cominardi, sottosegretario al Ministero del Lavoro. Diplomato all'Istituto Tecnico per il commercio. (dal suo curriculum) ha lavorato per 15 anni come attrezzista e disegnatore nel settore metalmeccanico.

Giulia Grillo, ministro della salute. Laureata in Medicina. Professione: medico Legale. È entrata in polemica (dalla U.E. in giù) con il mondo delle professioni sanitarie non mediche inserendo nella legge di bilancio 2019 la facoltà di esercitare professioni sanitarie regolamentate anche a chi non è in possesso di titolo universitario ed abilitazione che la normativa vigente prescrive.

Roberto Fico, Presidente della Camera. Laureato in Scienze della Comunicazione. Favorevole allo jus soli, al global compact, all'acqua pubblica, contrario al decreto sicurezza. Impiegato per un anno in call center.

Alessandro Di Battista, "risorsa intellettuale" del M5S. Laureato in Discipline delle arti, musica e spettacoli. Master triennale in Tutela dei diritti umani. Ha fatto l'animatore in un villaggio turistico di San Vito Lo Capo (nome d'arte "cuore di Panna"). Dopodiché ha lavorato in varie Onlus (fra cui Caritas) in Congo e nel Sud America. La Onlus "Enel nel Cuore" ha contribuito con € 47.660 al suo impegno in Guatemala (ma non si è salvata dalle sue feroci critiche di "buonismo peloso"). Per conto della Casaleggio e Associati ha scritto un libro sui "sicari a cinque euro". Per conto del Fatto Quotidiano (editrice LOFT) ha effettuato reportage dall'America Latina.

A questo punto mi sono fermato.

Se questo è quanto di meglio ha da offrire agli italiani il M5S c'è da chiedersi come sarà il curriculum degli altri suoi parlamentari e quale progetto comune li unisce.

La risposta più probabile sembra la difesa strenua, eroica, dello status derivato dalle elezioni. L'alternativa sembra poco appetibile: tornare allo status pre elettorale.

Molto spesso i destini di un Paese sono orientati da banalità di questo genere che pesano assai più di analisi sociologiche e culturali dotte e approfondite: è la differenza fra la società reale e la società virtuale. Chi perde di vista le giuste prospettive fa la fine del Pd: parla di massimi sistemi e inciampa sui marciapiedi che trascura e che fanno imbestialire i cittadini.