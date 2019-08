Rubriche : lettere alla gazzetta



"Un articolo che mi ha fatto commuovere, coraggioso e fuori dal coro"

mercoledì, 14 agosto 2019, 21:17

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera inviataci da un militare dell'Arma che ha voluto manifestare la propria opinione a seguito della pubblicazione dell'articolo a firma Aldo Grandi:

Buongiorno,

sono un luogotenente dei carabinieri in servizio a Roma, indosso l'uniforme da quasi 40 anni, tutti passati per strada e la metà di essi con incarichi di comando (tre dei quali, tra la fine degli anni 80 e gli inizi degli anni 90, anche in servizio nella vostra meravigliosa città, alla stazione di Lucca principale.

Leggendo l'articolo comparso su internet a firma di Aldo Grandi mi sono commosso trovandolo coraggioso e fuori dal coro degli asserviti o peggio degli scendiletto di giornalisti che, scrivendo sulle Forze di Polizia, spessissimo raccontano, ovviamente per tornaconto di varia natura, falsità distorcendo la verità che ogni buon cronista dovrebbe considerare sacra.

Da sempre, noi sbirri, siamo considerati, quasi da tutti, un male necessario e di questo la maggior parte di noi ne è consapevole ma ciò nonostante, fatto salvo gli incresciosi fisiologici episodi che vedono autori i nostri peggiori colleghi, continuiamo a svolgere il nostro dovere a testa alta servendo solo la gente soprattutto quella più debole.

I politici di turno dovrebbero parlare e confrontarsi con chi, come me, per decenni ne ha viste di tutti i colori. Non lo farebbero mai perché perderebbero su tutti i fronti. Qualche mio collega in pensione si è messo a scrivere libri o si è dato alla politica, io non lo farò mai, voglio solo dimenticarmi di loro e di questo disgraziato Paese in mano a gente di cui non mi fido più.

Comunque grazie per ciò che avete scritto e se un giorno, come accadrà sicuramente (ho ancora qualche amico a Lucca), verrò da quelle parti e se mi sarà permesso, vorrei conoscere personalmente un giornalista così coraggioso da prendere scomodamente le nostre difese.