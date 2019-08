"Un ricordo di Walter Ramacciotti"

Rubriche : lettere alla gazzetta



"La morte di Walter Ramacciotti, che pure è stata commentata da molti (in particolare dall’ANPI e dalla fondazione Banca del Monte) con rispetto e considerazione per la sua vita e la sua storia politica, merita qualche ulteriore riflessione da parte di chi, come me, l’ha avuto, per tutta la vita, amico e compagno in importanti vicende politiche della nostra città.



Mi ha fatto piacere, innanzitutto, sapere che ancora oggi, nella Commissione cultura della Fondazione Banca del Monte, Ramacciotti continuava ad occuparsi della Liberazione; credo che continuasse ad occuparsene come aveva sempre fatto, durante tutta la sua vita, perché la Liberazione, per lui socialdemocratico ( invero, anche per la parte migliore della classe dirigente antifascista della nostra città), era sempre stata giudicata un movimento storico che, dopo aver contribuito a liberare l’Italia dal fascismo, doveva continuare a liberare tutti, vincitori e vinti, dalla paura, dalla sottomissione, dalla dipendenza dal potere e, superata la guerra civile, doveva tendere a ricostruire una società senza discriminazioni, basata , non solo sul progresso economico, ma anche sulla giustizia e sulla solidarietà umana ; espressione più piena di questa cultura, il fatto che, insieme a lui socialdemocratico, nessuno di noi democristiani aveva mai voluto strumentalizzare le scelte del passato, fatte da chi, nel ’43, frastornato dalla guerra civile in atto, era “andato” al Nord e che, ritornato poi a Lucca, che non aveva dimenticato, ma aveva compreso, aveva potuto accedere liberamente alle cariche cittadine, anche le più elevate.



Ramacciotti, proprio per questa sua idea della Liberazione, aveva scelto di occuparsi del Museo Storico della Liberazione di Via S. Andrea, diretto da Gabrielli Rosi ( frequentato anche da mio padre, dove avevano trovato sede anche l’Associazione Toscana Volontari della libertà, l’Associazione Nazionale ex Internati, il Centro di Educazione Democratica), che coltivava e diffondeva, appunto, una idea non settaria, ma laica e libertaria della Liberazione: diversa, in questo, da quella sostenuta e diffusa dall’Istituto Storico della Resistenza; che, anche per impulso dello stesso Tambellini, che aveva giudicato il Museo Storico della Liberazione un doppione inutile e pericoloso, da contenere, se non da contrastare, aveva assunto spesso una funzione di parte, con una cultura antagonista e militante, di cui la delibera della Giunta comunale lucchese, di affidare spazi pubblici solo a chi si professa pubblicamente antifascista, ha costituito, di recente, uno sgradevole corollario.



Ma per Walter Ramacciotti, come detto, la Liberazione non era solo memoria, ma anche impegno politico; il che voleva significare, innanzitutto, dopo l’esperienza dell’uomo solo al comando, non solo un profondo rinnovamento della classe dirigenza , ma anche una gestione “aperta” del potere, a tutte le forze politiche democratiche, come aveva fatto De Gasperi in Italia, dopo la vittoria del ’48, quando aveva convinto la DC, che pure aveva ottenuto la maggioranza assoluta, a governare insieme a socialdemocratici, repubblicani, liberali.



Fu merito di Ramacciotti, che tenne vivi i rapporti tra la DC e i partiti laici, se, anche a Lucca, dopo i tentativi falliti degli anni ’60, si è continuato a coltivare questo disegno, dando vita, finalmente , nonostante la maggioranza assoluta della DC in Consiglio comunale , da prima, nel 1977, ad una Giunta di collaborazione della DC con PSDI e PRI, replicata nel 1980, quando lo stesso Ramacciotti divenne assessore per il PSDI, e aperta poi successivamente, anche per sua sollecitazione, al PLI e al PSI.



Amico ed estimatore di mio padre, di cui aveva apprezzato, nel 1972, la sua decisione, presa nello spirito di rinnovamento delle classi dirigenti, ispirato dalla Liberazione, di rinunciare alla carica di senatore, nonostante che la sua candidatura fosse già stata riconfermata dalla DC nazionale nel seggio sicuro di Lucca, aveva voluto ricordarne la memoria in città, proponendo, nel 2009, all’Amministrazione Favilla, di intitolargli una strada, non solo per onorare le vicende politiche che avevano contrassegnato tutta la sua vita, ma anche per questa sua generosa decisione, che costituiva un unicum, nella storia politica della prima Repubblica. Gliene sono ancora grato, anche se la proposta non è andata, poi, a buon fine, per decisione dell’Amministrazione Tambellini".