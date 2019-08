Rubriche : lettere alla gazzetta



Vittorio Barsotti ricorda Cesare Lazzari

sabato, 10 agosto 2019, 20:10

di vittorio barsotti

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo ricordo del professor Cesare Lazzari deceduto l'altro giorno, a firma dell'ex preside Vittorio Barsotti:

La scomparsa immatura ed improvvisa del collega Cesare lascia nel mondo della scuola lucchese un vuoto significativo, non solo come Dirigente Scolastico, ma anche come Docente prima della sua nomina a capo d’istituto e come persona, amata e conosciuta per la sua aperta disponibilità all’ascolto ed al dialogo.

L’Associazione Nazionale Presidi, a tutti i suoi livelli, vuole rendere omaggio ad un socio come Cesare che, con la sua preparazione e con la sua equilibrata professionalità, ha sempre onorato, anche nei momenti difficili del suo ufficio, questo complesso ruolo che i Dirigenti quotidianamente svolgono in un contesto generale sempre più problematico per la Scuola italiana.

L’ANP si unisce al dolore ed al cordoglio della famiglia, si stringe intorno ai suoi figli ed alla moglie Loredana, unitamente a tutti coloro che, come colleghi, come docenti e come alunni ed alunne lo hanno frequentato e stimato.

Chi scrive ha avuto il privilegio, quando è stato suo diretto e stretto collaboratore, di apprezzarne, in molte occasioni concrete, la sua competenza, l’attaccamento al lavoro e l’umanità che infondeva fiducia nei colleghi docenti e nell’utenza tutta, famiglie e studenti, sempre pronto al confronto, a cui non si è mai sottratto, per una costruttiva comprensione anche dei casi più problematici.

Per questo conserverò sempre il suo ricordo con affettuoso rispetto, proprio per chi, come lui, resta indimenticabile.

Addio Cesare!