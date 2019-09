Rubriche : lettere alla gazzetta



Abusi edilizi nelle scuole, risponde Donatella Buonriposi

martedì, 3 settembre 2019, 14:56

di donatella buonriposi

Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, la risposta della dirigente dell'ufficio scolastico territoriale, Donatella Buonriposi, in merito alla sollecitazione del direttore (ir)responsabile Aldo Grandi.

Caro Aldo...

scriverti è un problema, uno dei tanti che ogni giorno devo affrontare in questo mondo della scuola così complesso, così ostico e quasi ostile. Eccomi qua a battere l’ ennesimo colpo che anche tu mi richiedi. Lo faccio volentieri e quasi ne sono compiaciuta perché lo sai che alla fine ti stimo e il fatto che tu mi chieda di intervenire mi fa pensare che evidentemente ritieni che la mia voce abbia un valore.

Riposare proprio non direi, e addirittura bene, meno che mai! Ti giro solo qualche numero, che a voi giornalisti piacciono tanto. Seguo una popolazione scolastica di circa 112.000 studenti ( raddoppia con mamme e papà) ho ben oltre 10.000 docenti, un centinaio di dirigenti scolastici, 3000 dipendenti pubblici tra assistenti tecnici, amministrativi e collaboratori scolastici. Ben 3900 bambini con diverse abilità e famiglie spesso disperate che combattono contro la nostra burocrazia , e quella del MIUR è una delle peggiori perché appesantita da rocambolesche “trovate” sindacali. Se solo facciamo un banalissimo calcolo delle probabilità , quanti problemi ogni giorno? Gli edifici scolastici , circa 700 (parliamo ancora di tre province) dipendono dagli Enti Locali, ma questo non lo considero certo un motivo per non occuparmene. Ogni giorno mi interfaccio con sindaci, amministratori e famiglie per trovare soluzioni e spesso le trovo pure! La mia battaglia cerco di farla ogni giorno attraverso il mio lavoro e molto meglio, in modo assai più incisivo ed efficace, che non da un banco del consiglio comunale perché diciamocelo senza ipocrisie, il consiglio comunale è spesso una farsa inconcludente, un gioco delle parti e nulla più. E ti dirò : le cose, faccio prima a farle che a dirle!

In ogni caso, caro Aldo, se un giorno vorrai fare un reportage giornalistico io sono a tua disposizione, in un giorno qualunque che scegli tu, ma allenati a correre perché starmi dietro non è facile!

Donatella Buonriposi

Non so a quali abusi ti riferisci perché dal punto di vista edilizio posso solo dirti che per decenni le scuole sono state abbandonate,lasciate senza la continua manutenzione. Poi sono arrivate le norme antisismiche e tutte le scuole ovviamente ne erano prive. Non parlerei di abusi bensì di mancata manutenzione. Negli ultimi 10 anni gli enti hanno dato il via ai vari controlli e oggi dobbiamo rimediare e quindi assistiamo a spostamenti di alunni spesso anche repentini.

Inoltre negli anni 60 ogni paesino aveva la sua scuolina, oggi questi edifici non rispondono più non solo alle norme ma nemmeno alle nuove esigenze didattiche. Ci vogliono mense,laboratori , palestre, ci vorrebbero nuovi poli scolastici e nuovi ambienti di apprendimento.

A Lucca dobbiamo dire che le cose non vanno poi così male rispetto ad altri territori perché grazie alla Fondazione Cassa dj risparmio sono stati fatti grossi investimenti. Dai ministeri arrivano solo spiccioli tanto per mettere fumo negli occhi.

L' ho detto anche in consiglio veramente , abbiamo bisogno di uffici/ dirigenti competenti che sappiano reperire fondi europei. Il sindaco deve svolgere jn ruolo manageriale, sollecitare,stimolare perché i progetti si facciano. Certo anche qua una grossa anomalia: spesso vengono destinati milioni x la realizzazione di nuove scuole in territori che dopo 2 anni devono chiudere per mancanza di alunni!