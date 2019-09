Rubriche



Campionato di serie A: sarà l'anno dell'equilibrio, per fortuna

venerdì, 20 settembre 2019, 08:28

Dopo anni di dominio incontrastato da parte della Juventus, il campionato appena iniziato sembra essere caratterizzato da un maggiore equilibrio, sia per quanto riguarda la lotta scudetto che gli altri piazzamenti. Guardando anche le probabili formazioni delle partite di Serie A è possibile vedere come le diverse rose siano diventate più equilibrate tra loro, grazie alle buone sessioni di mercato messe a segno da Inter e Napoli.

La Juventus resta la favorita. Ha comprato, anche bene, ma non è stata capace di vendere. Ha portato Maurizio Sarri in panchina, ma deve ancora trovare la veste adatta a gioco e dogmi del suo nuovo allenatore. Paratici ha portato a Torino il difensore potenzialmente più forte di tutti, De Ligt, oltre ai colpi a parametro zero Rabiot e Ramsey e al terzino Danilo. Ha fallito però in una missione altrettanto importante: vendere gli esuberi, da Mandzukic a Higuain, da Dybala a Emre Can.

Il Napoli di Ancelotti è l'altra grande protagonista. Gli azzurri hanno lavorato bene in fase di mercato per insediare i bianconeri. Ancelotti, in quanto a gestione della rosa e dei momenti, è una garanzia. Ha voluto conservare l'ossatura di una squadra che ha plasmato con metodica pazienza nella scorsa stagione, ma allo stesso tempo ha preteso un grande innesto per reparto: Manolas in difesa, Elmas a centrocampo e Lozano in attacco, oltre al colpo Di Lorenzo e LLorente.

Grande entusiasmo intorno all'Inter, soprattutto dopo le tre vittorie nelle prime tre uscite di campionato. Il primo colpo è stato fatto in panchina con l'arrivo di Antonio Conte. E poi Godin, Lazaro, Sensi, Barella e la stella di calibro europeo Lukaku. Sarà un'Inter nettamente più forte, sebbene ancora un gradino sotto Juve e Napoli. Se incanalate bene le risorse, può davvero dire la propria nei quartieri altissimi.

Per la lotta Champions occhio alla Roma, quarta per qualità della rosa, privata di Manolas e De Rossi ma riassettata con i vari Mancini, Zappacosta, Veretout e Pau Lopez. Le idee di Fonseca possono essere il punto forte in chiave offensiva, ma anche quello debole se non dovesse essere raggiunto il giusto equilibrio. Il Milan di Giampaolo può dire la sua. Squadra giovanissima, tanti innesti e altri ancora possibili, ma non troppa esperienza per competere alla pari delle big più accreditate. Il quarto posto può essere alla portata, a patto di non perdere l'orientamento e la pazienza troppo presto.

Occhio al Torino che potrebbe essere l'outsider di questo campionato. I granata puntano a migliorare il già ottimo precedente campionato. Obiettivo non facile, ma con l'esperienza accumulata in più la missione non è impossibile. I viola, invece, hanno l'obiettivo di superare indenni il passaggio, sempre delicato, da una società all'altra. Diversi hanno salutato, gli acquisti non hanno inizialmente entusiasmato. Anche sulla conferma di Montella resta qualche dubbio. La conferma di Chiesa e l'arrivo di Ribery hanno però riacceso gli animi della tifoseria, e lottare per un posto in Europa League è tornato obiettivo alla portata

.