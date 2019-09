Rubriche



C’è ancora qualche problema di (in)differenziazione

venerdì, 20 settembre 2019, 18:15

La raccolta differenziata è ancora molto indifferenziata in alcuni comuni italiani. Giusto qualche giorno fa, una segnalazione ha sottolineato come numerosi sacchi di spazzatura imperassero nel centro cittadino totalmente indisturbati e senza destare l’intervento degli enti competenti.

Si sa, di fronte alle novità bisogna portare avanti anche campagne di sensibilizzazione ed educare le persone, altrimenti non verrà mai trasmesso - né compreso - il vero significato di un’iniziativa. E la raccolta differenziata, purtroppo, ne sa qualcosa: esistono ancora numerosi comuni che faticano ad ingranare, a rispettare le regole generali e a mantenere un controllo scrupoloso in modo da correggere eventuali cattive abitudini. Ma questo non succede e i responsabili non sembrano preoccuparsene più di tanto, neanche di fronte a sacchi indifferenziati che deturpano le bellezze del centro storico.

Forse, sarebbe bene informare i cittadini che l’accumulo di spazzatura è la principale fonte della prolificazione di topi e insetti, oltre che di malattie pericolose per gli esseri umani. Entrambi sono alla continua ricerca di cibo e, una volta terminato quello offerto dall’immondizia, si propagano attraverso le strade cittadine per trovarne dell’altro all’interno di abitazioni, scuole, ristoranti, aziende, centri commerciali.

Nel momento in cui sono dentro, i topi non fanno altro che rosicchiare mobili e cavi elettrici, oltre che a sporcare lasciando escrementi in giro e macchie scure lungo le pareti. Insieme agli insetti, distruggono intere derrate alimentari, contaminando l’ambiente circostante e richiedendo una disinfestazione accurata e approfondita. I danni economici, in questi casi, sono sempre molto elevati. Essendo, poi, portatori di malattie, possono contagiare bambini e animali domestici, ma anche gli adulti con i quali entrano in contatto.

Per fortuna, si tratta di problemi che possono essere fronteggiati. In commercio esistono numerosi prodotti per la lotta a topi e insetti, come gli articoli professionali di Igiene al tuo Servizio, che permettono di attuare una disinfestazione fai-da-te efficace e duratura. Ma spesso l’infestazione è troppo elevata, le colonie sono troppo numerose, ed è necessario l’intervento di una ditta esperta, professionale, che agisca in modo radicale. Basti pensare ai luoghi pubblici, come parchi e centri commerciali: dovrebbero rimanere chiusi a lungo per permettere ai professionisti di agire, si spargerebbe la voce della presenza di animali non graditi all’interno e, di conseguenza, le persone sarebbero meno invogliate ad andarci e a portarci i propri figli.

Tutto questo può essere evitato, se solo si seguissero delle norme igieniche di prevenzione adatte alla questione. Differenziare la spazzatura, sigillare i contenitori, tenerli fuori dagli edifici ed esporli solo nei giorni stabiliti è un passo avanti per mantenere pulite le strade e diminuire le fonti di attrazione per insetti e roditori.

La raccolta differenziata, quindi, non deve essere vista solo come un comportamento ecologico, che mira al riciclo e all’ecosostenibilità; deve diventare un’abitudine quotidiana per preservare la salute umana e la pulizia dell’ambiente. Piace a tutti camminare per strade pulite, passeggiare all’interno di parchi verdi e respirare aria pulita.

Se i cittadini devono imparare a comportarsi eticamente bene, il Comune di riferimento ha il dovere di sorvegliare, consigliare, incentivare e monitorare (soprattutto) per far sì che la situazione possa solo migliorare. Far finta di niente e girarsi dall’altra parte di fronte ad un’infrazione danneggia l’immagine della cittadina agli occhi esterni, diminuisce il turismo e ne fa calare la reputazione.

Impegnarsi per un ambiente più pulito porta solo giovamento a tutti: basterebbe solo capirlo, collaborare e far ognuno la propria parte. L’unione fa la forza, sempre!