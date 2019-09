Rubriche : una finestra su roma



Chi sa la verità si liberi la coscienza. Incontro con Maria Antonietta Gregori, che da 36 anni aspetta Mirella

giovedì, 26 settembre 2019, 15:08

di barbara ruggiero

Antonietta Gregori è la sorella di Mirella, scomparsa 36 anni fa a 15 anni e mezzo. Svanita nel nulla in un pomeriggio di maggio. Il senso di vuoto e di solitudine provati in tutti questi anni sono i sentimenti che hanno accompagnato Antonietta e la sua famiglia per tutta la vita.

Siamo a Roma, al Ministero dello Sviluppo Economico, in un incontro organizzato dal Polo bibliotecario dell’Ente e dal Comitato unico di garanzia. Erano presenti Mauro Valentini, scrittore e giornalista, e Andrea Ferraris, ex presidente dell’associazione Penelope Onlus nonché cognato di Emanuela Orlandi, per raccontare la storia di Mirella. Antonietta Gregori è tra loro, timida e riservata, con una grande dignità e compostezza, emozionata come ogni volta che racconta la scomparsa della sorella. Erano molto legate le sorelle, Mirella di 15 anni e Antonietta di 17, quasi coetanee, con gli stessi interessi e un legame di grande amicizia. “Eravamo una famiglia tranquilla, senza nulla che potesse far presagire la tragedia che ci avrebbe colpiti per sempre” racconta Antonietta. Abbiamo raccolto le sue parole a margine dell’evento:

Antonietta, nei suoi ricordi di quei primi mesi dopo la scomparsa, prima che entrasse in scena il Fronte Turkesh, ci sono state azioni investigative? Qualcuno ha cercato Mirella prima di cercarla insieme a Emanuela?

Mirella è scesa da casa alle 15:30 dicendo che un certo Alessandro, ex compagno delle medie aveva citofonato. Io ero al bar dei miei genitori e stavo lavorando. Dopo due ore mia madre mi ha telefonato dicendomi di tornare a casa, Mirella non era rincasata. Mia madre Vittoria sentiva che le era successo qualcosa. Io e il mio fidanzato Filippo una volta tornati a casa, siamo scesi al bar, dove Mirella andava spesso a chiacchierare con un’amica: Sonia. Lei ci disse che Mirella era passata ed era andata a villa Torlonia per suonare la chitarra. La chitarra? Ho pensato, è impossibile, mia sorella non suonava nessuno strumento. Alle 20, dopo aver girato inutilmente per tutto il quartiere Nomentano, andammo alla polizia dichiarando che Mirella non aveva fatto ritorno a casa. Il poliziotto, che raccolse la denuncia sdrammatizzò dichiarando: “sarà andata a fare un giro, ma tornerà, siatene certi, succede spesso alle ragazze adolescenti di allontanarsi”. Uscimmo sconvolti e preoccupati dal Commissariato e ci dirigemmo verso villa Torlonia. Era chiusa, ormai era sera. Fermammo una volante della polizia che passava casualmente sulla via Nomentana, spiegando loro della scomparsa di mia sorella. Ci aprirono la villa. Girammo e rigirammo tutti i viali, era buio, nessuna traccia di Mirella. Passarono dopo quella notte intere giornate di dolore e apprensione, nessuno cercava mia sorella. Mia madre Vittoria si recava tutti i giorni al Commissariato di Polizia, per sentirsi rispondere: “Signora, stia tranquilla tornerà a casa”. Ben presto questo dolore si trasformò in solitudine e impotenza, per oltre due mesi nessuno si preoccupò di Mirella e della mia famiglia. Il 6 agosto le cose cambiarono, presero rapidamente un’altra strada. La scomparsa di Mirella venne associata alla scomparsa di Emanuela Orlandi perché un comunicato della Turkesh fece sembrare che le due ragazze erano vittime dello stesso rapimento. Un’estorsione ai danni del Vaticano e dello Stato Italiano che chiedeva la liberazione di Alì Agcà, in cambio delle due ragazze. Mai strada fu più fuorviante di questa, si è dato credito per anni ad un palese errore investigativo che non portò a nulla. Non indagarono seriamente su nessuno, neanche sui suoi amici più stretti che conosceva mia sorella.

Sembra tutto un depistaggio quello operato dal famoso “Amerikano” al telefono, poi però c'è quella telefonata che riceve Filippo tuo marito, in cui l'interlocutore fa l'elenco dei vestiti di Mirella. Che idea ti sei fatta rispetto a questa telefonata?

È stata una telefonata che ci ha colto di sorpresa, era il 14 settembre del 1984 , erano trascorsi 4 mesi dalla scomparsa di Mirella. Al bar rispose mio padre, ma non aveva ben capito chi fosse, l’uomo parlava con un forte accento straniero, così passò la cornetta telefonica a Filippo, il mio fidanzato. L’uomo, con un accento anglosassone, disse di conoscere Mirella e per dimostrare l’autenticità della sua telefonata descrisse i capi d’abbigliamento intimo che portava Mirella il giorno della sua sparizione. In particolare indicò il nome delle scarpe, Saroyan, una marca sconosciuta ai più , ma che mia sorella calzava il giorno che non ha fatto più ritorno a casa. La telefonata fu un vero colpo per tutti noi, non ci capacitavamo di come questo signore potesse conoscere le cose intime di mia sorella che non avevamo raccontato a nessuno. La polizia iniziò delle indagini più approfondite, mise, solo il giorno dopo, sotto controllo i nostri telefoni di casa e del bar, ma questa persona, che non chiese nessun riscatto, né altre informazioni scomparve nel nulla.

Che rapporto c'era tra questo Alessandro evocato al citofono e Mirella?

Erano compagni di scuola alle medie. Non mi risulta se si sentissero dopo, quando Mirella andò alle scuole superiori. Alessandro è stato interrogato due volte dicendo che non la vedeva da 5 mesi e poi da due anni. Gli inquirenti ritennero la sua testimonianza attendibile e chiusero le indagini su di lui.

Difficile non parlare di Sonia, l'amica del cuore. Perché secondo lei, Sonia e la sua famiglia si sono eclissati dopo la scomparsa? Credi che lei sappia qualcosa in più di quello che ha detto a più riprese agli inquirenti?

Forse Sonia, che fu l’ultima a vederla viva, potrebbe aver avuto il sentore di chi e dove andava Mirella quel pomeriggio. Lei ha dichiarato di non sapere nulla e non ha mai cambiato versione.

Secondo lei c'è qualcuno che oggi vedendola in tv, leggendo i giornali e il libro di Mauro Valentini che racconta la storia di Mirella potrebbe ricordare elementi utili per arrivare alla verità? Cosa vorrebbe dirgli?

Qualcuno sa e non vuole parlare, deve liberarsi la coscienza. Un gruppo di avvocati sta cercando di trovare degli indizi per riaprire il caso. Il giorno della prima archiviazione della pratica di Mirella nel 1997 abbiamo sentito un grande sconforto, mia sorella sarebbe diventata un numero di un fascicolo in tribunale. La seconda volta nel 2015, nella seconda archiviazione. Sia nella prima che nella seconda archiviazione lo spazio dedicato a Mirella è di poche righe. Nessuna ricerca fruttuosa e poche parole per mettere fine alle indagini e alla storia di mia sorella per sempre.

Chi pensa possa aver preso Mirella? Chi poteva volerle del male?

Penso a qualcuno dei suoi amici, chi ha preso Mirella la conosceva, l’ha fatta scendere e lei si è fidata. Quello che le è successo è frutto di un errore, un reato di violenza e poi, forse, aiutati da un adulto, fatta sparire. Penso questo 36 anni dopo la sua mancanza e vorrei tanto avere giustizia per lei e per tutte le persone scomparse in Italia.

Antonietta Gregori è vice presidente dell’associazione Penelope Lazio Onlus, ha dedicato la sua vita alla ricerca della verità e aiuta gli amici e le famiglie degli scomparsi tutti i giorni. In Italia dal 1974 al 2018 sono 171 mila le persone ritrovate di cui 88 mila sono donne e bambini, 1,3 per cento trovati senza vita, 980 i cadaveri. Dati che fanno riflettere sull’importanza dell’immediatezza delle ricerche.

Domandiamo a Mauro Valentini, che conosce bene la storia di Mirella ed è amico della famiglia: “Se si fosse cercata nell’immediatezza Mirella, supportati dalle normative di oggi, cosa sarebbe cambiato rispetto al 1983? Avremmo avuto risposte più rapide dalle forze dell’ordine, avremmo potuto fare indagini private, avremmo potuto sentire e interrogare persone e testimoni, avremmo potuto supportare psicologicamente la famiglia, probabilmente l’avremmo ritrovata.