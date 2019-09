Rubriche : lettere alla gazzetta



Campo di Marte, il presidente del consiglio comunale respinge la richiesta di una petizione popolare

giovedì, 12 settembre 2019, 21:37

di comitato sanità

Quella che pubblichiamo è la risposta che il Presidente del Consiglio Comunale, a nome del sindaco, ha riservato alla petizione presentata dal comitato sanità e che, come tale, secondo i propositori, non richiedeva l'impegno di una così elaborata risposta burocratica. Bastava un NO:

Gentili rappresentanti del Comitato Sanità Lucca,

riscontro con la presente la “Petizione popolare” indirizzata al Sindaco (P.G. 93795 del 11 luglio 2019) e trasmessa da quest'ultimo alla Presidenza del Consiglio comunale per motivi di competenza. Infatti, con l'atto in questione, si chiede che il Consiglio comunale indica un referendum consultivo per recepire indicazioni sul destino dell'aerea occupata dall'ex ospedale Campo di Marte.

In merito, ho consultato il Segretario Generale in ordine all'ammissibilità/procedibilità della richiesta e mi è stato fornito un parere di cui riporto uno stralcio: “[...] Le forme di partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa della città sono disciplinate, in attuazione degli articoli 10 ed 11 dello statuto comunale, dal Regolamento sui diritti di partecipazione dei cittadini approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 17 del 5/3/2012.

Tale Regolamento declina, in relazione alla forma che assume la partecipazione popolare (istanza, petizione, iniziativa per atti del Consiglio, iniziativa referendaria), i requisiti di rappresentatività che devono supportarla. Libera da particolari requisiti, ad esempio, è l'istanza (art. 2 del regolamento citato), mentre per la petizione è richiesto il supporto di almeno 50 dei soggetti previsti dal regolamento stesso (art. 3). L'iniziativa per atti del Consiglio deve essere accompagnata dalla sottoscrizione autenticata di 500 sostenitori, oltre che da una relazione illustrativa (art. 4), mentre l'iniziativa referendaria (propositiva o abrogativa) deve essere sostenuta, sempre in forma autenticata, da almeno 5000 elettori (art. 11).

Questa premessa per sottolineare come l'iniziativa oggetto della presente disamina, pur qualificandosi genericamente ed ai soli sensi dell'art. 10 dello Statuto comunale come Petizione popolare, si sostanzi in una iniziativa per atti del Consiglio. Come indicato anche nell'atto, infatti, nell'ordimento giuridico comunale l'indizione di un referendum consultivo è di esclusiva competenza del Consiglio comunale (art. 11, comma 3, lett. a, dello Statuto comunale ed art. 10 Regolamento citato).

Pertanto, la circostanziata richiesta di indizione di tale istituto non può che qualificarsi, al di là del nomen iuris utilizzato, come una iniziativa per atti del Consiglio ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento sui diritti di partecipazione dei cittadini. In quanto tale, la richiesta deve avere i requisiti di rappresentatività previsti e già sommariamente indicati. Inquadrato in questo modo l'atto di partecipazione, ne consegue, a parere dello scrivente, la sua inammissibilità o improcedibilità, per carenza dei requisiti richiesti.

Il dar corso all'iniziativa, viceversa, potrebbe configurarsi quale sostanziale elusione dei requisiti di rappresentatività che, lungi dall'essere meri impedimenti formali, sono elementi sostanziali dei relativi atti come disciplinati dalle fonti giuridiche interne succitate [...]”. In base a questo parere devo ritenere inammissibile/improcedibile la Vostra richiesta e, pertanto, la relativa proposta non potrà essere sottoposta al vaglio del Consiglio comunale. Assicuro, comunque, che il documento da Voi presentato sarà tenuto dall'Istituzione che presiedo nella dovuta considerazione politica. Sottolineo comunque che i consiglieri comunali sono titolari del potere di iniziativa consiliare e potrebbero, pertanto, proporre direttamente al Consiglio comunale l'indizione di un referendum consultivo.

Cordiali saluti, Il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Battistini