Rubriche : l'ago puntura



Colpo di stato

giovedì, 5 settembre 2019, 19:58

di flavia favilla

Ciò che sta avvenendo nel nostro Paese in queste ultime ore è un autentico COLPO DI STATO, senza se e senza ma.

A Roma si stanno spartendo poltrone e ministeri i due partiti che nelle ultime consultazioni elettorali sono risultati quelli con una percentuale di consensi inferiore ed in netto calo rispetto al passato: Pd e 5 Stelle.

Niente di più vergognoso può accadere ancora in Italia. Io non ci sto, per parafrasare una nota esclamazione di uno dei più amati/odiati presidenti della repubblica, Oscar Luigi Scalfaro.

Chi sono per dirlo? Nessuno, ma sicuramente una dei tanti italiani, votanti Lega e non, che non sono d’accordo con questo ennesimo teatrino, dove il collante tra le due forze politiche che si accingono a governarci per chissà quanto tempo è la pura, volgare, abietta bramosia di spartizione delle poltrone.

E ancora più oscena è l’Europa, che solo perché al governo non c’è più l’ignobile Salvini fa scendere lo spread sotto i piedi e volare la borsa di Milano alle stelle.

Che schifo. … Che miseria …

Mi chiedo: ma gli italiani che il 26 maggio scorso hanno votato a favore della Lega e quelli che pure lo hanno fatto nelle sessioni amministrative… che cosa sono? Una branca di deficienti immeritevoli? Non capisco.

Ripeto: io non sono nessuno per decidere o cambiare le sorti politiche di questo indegno Paese in cui sono nata, vivo e pago le tasse, tante tasse… a fronte di servizi da terzo mondo …

Sono anche consapevole che il mio messaggio non giungerà mai nelle sedi appropriate, che tanti potranno condividere come dissentire o addirittura condannare il mio pensiero, ma lo voglio dire ugualmente: NON CI STO.

Io come cittadina italiana che, ripeto, è nata in Italia 46 anni fa, vive, lavora, paga le tasse e rispetta le leggi dello Stato, VOGLIO ANDARE A VOTARE!

Un governo costituito da chi le elezioni le ha perse NON LO VOGLIO.

Se poi alle consultazioni fossero Pd e 5 Stelle ad avere la meglio sulla coalizione avversa, allora mi inchinerò al vincitore e, da buona cittadina quale mi ritengo, rispetterò le loro decisioni.

Ma questo andazzo lo dico, lo ripeto, lo urlo con tutta la voce che ho: E’ UN CHIARO COLPO DI STATO AVALLATO PER DI PIU’ DALL’EUROPA! Il che lo rende ancora più ripugnante.