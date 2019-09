Rubriche



Come funziona il trading automatico Forex

giovedì, 26 settembre 2019, 18:19

Il Foreign Exchange Market, meglio conosciuto negli ambienti finanziari – e non solo – come Forex, è uno dei rami più affascinanti, misteriosi e ciò malgrado ambiti del trading internazionale. Per molti investitori si tratta di una sorta di esame di laurea, dal momento che avere successo nel Forex significa – almeno questo è ciò che tramanda la vulgata – saper padroneggiare con una certa destrezza tutti gli strumenti del mercato finanziario globale. Il trading basato sullo scambio di valute di vari paesi – di questo, in sostanza, si occupa il Forex – è difficile e selettivo, e solo i migliori riescono ad avere successo. Tuttavia, malgrado i risvolti a dir poco impervi che spesso comporta, esso rimane una delle mete più ambite dai trader di tutto il mondo, in virtù della sua alta redditività e anche, diciamolo pure, del piacere ludico dato dal tentare di generare profitti sulle oscillazioni delle quotazioni delle varie monete sovrane.

Ciò non toglie che coloro che sono riusciti a fare del Forex un vero e proprio mestiere hanno tentato di sistematizzare un mercato che a occhi poco esperti appare spesso alla stregua di un cavallo imbizzarrito. La stessa governance del mercato internazionale ha provato ad attuare una strategia di normalizzazione del mercato delle valute, allo scopo di mitigarne le oscillazioni troppo brusche. In questo modo, si è cercato (in parte riuscendovi) di arginare l’emorragia di investitori troppo spaventati dall’imprevedibilità del Forex, e di attirarne di nuovi.

All’interno di questa strategia rientra anche la nascita del Trading Automatico Forex, ovvero di un sistema automatizzato, e interamente gestito da un software, per agire sul mercato delle valute seguendo una serie di parametri preimpostati. Di cosa si tratta nel dettaglio?

Il Trading Automatico Forex nasce con l’intento di garantire la massima resa con il minimo sforzo. Negli anni, si sono succeduti software sempre più sofisticati, molti broker offrono all’utente una grande varietà di parametri su cui agire. Sostanzialmente, chi utilizza un software per il Trading Automatico Forex ha la possibilità di stabilire a priori la natura delle azioni che il programma stesso andrà poi a eseguire automaticamente: tutto può essere preordinato, dal plafond alla disposizione al tetto per gli investimenti, dagli indicatori di mercato di riferimento (con la possibilità, almeno con i software più avanzati, di utilizzarne una pluralità, lasciando al programma stesso il compito di incrociarne i dati e ricavarne una sintesi) alle valute su cui agire. In genere i sistemi di Trading Automatico Forex vengono scritti in linguaggi di programmazione piuttosto comuni, come il C++ o il Visual Basic, ma non è infrequente – soprattutto per quei sistemi complessi le cui aziende produttrici desiderano non divulgarne i segreti – che alcuni di essi utilizzino dei linguaggi creati all’uopo.

Gli investitori più esperti ricorrono sovente al trading automatico – sia quello dedicato al Forex, sia quelli dedicati ad altri settori del mercato globale, sia quelli multitasking – perché consente loro di essere attivi sul mercato internazionale 24 ore su 24, eseguendo anche più operazioni contemporaneamente. Inoltre, un sistema sufficientemente evoluto consente di applicare una metodologia – o, se preferiamo, una strategia – di trading definita a monte, senza mai tradirne i principi. Infine, una macchina, in quanto tale, non è mai fallace, esegue sempre le operazioni desiderate con la giusta tempistica, e non è condizionata né da cali di lucidità dovuti alla stanchezza, né da forme di stress psicologico o emotivo.

Proprio l’assenza del côté emotivo, tuttavia, può rivelarsi – almeno in alcuni casi – un boomerang, dal momento che un programma di trading automatico non prende in esame l’aspetto psicologico del suo titolare, ma nemmeno quello degli investitori con i quali si relaziona; e questo gli impedisce di considerare tale risvolto come un fattore niente affatto trascurabile per il buon esito di una trattativa. Inoltre, come già accennato, per essere sicuri di utilizzare questo strumento nel migliore dei modi bisogna conoscere in maniera approfondita i meandri entro cui ci si muove, e sapere come renderli funzionali all’interno di una strategia globale che andrà poi trasmessa al software.

In sostanza, il Trading Automatico Forex è uno strumento eccellente soprattutto per gli investitori già esperti, che conoscono il mercato e sanno determinarne in anticipo i movimenti. Inoltre, per utilizzare dei programmi così complessi è comunque necessario un certo apprendistato, e magari anche una conoscenza quantomeno sommaria del linguaggio macchina. Pertanto, prima di cimentarsi con questa variante del trading, è sempre consigliabile fare una seria pratica con le metodologie tradizionali, prendendo poco a poco le misure delle leggi del mercato e imparando a gestirne le inevitabili deroghe. Solo una volta acquisita la necessaria padronanza, il Trading Automatico Forex diventerà un’opzione effettivamente praticabile.