Come ripristinare i ricci alla fine dell’estate e in vista dell’autunno

lunedì, 23 settembre 2019, 21:53

L’estate si è quasi conclusa e l’autunno è praticamente alle porte. Durante i cambi di stagione si rivoluziona un po’ tutto: il guardaroba, il make-up, le pulizie in casa. Si cambiano le abitudini e si ricomincia con la solita routine dettata dal lavoro, dalla palestra, dalla famiglia e dagli amici. Ci si addentra in quel periodo dell’anno fatto di stress, scadenze e impegni di ogni tipo che, già dopo qualche settimana, ci mette ko.

Di fronte a tutto questo, è sempre bene prevenire crolli psicofisici e trovare le migliori soluzioni che ci permettano di affrontare l’autunno a testa alta, regalandoci un po’ di carica e di sano buon umore. Perchè non iniziare, allora, dalla cura dei nostri capelli?

Le ricce sono sicuramente le donne che si stressano maggiormente al ritorno dalle vacanze: capelli ingestibili, nodi a non finire, colore piatto e spento. I ricci sono, per eccellenza, dei capelli ribelli e selvaggi che, per essere domati, hanno bisogno di determinate cure e attenzioni. Se poi si ha tra le mani una chioma distrutta da sabbia, sole e salsedine, gli interventi devono necessariamente essere mirati e altamente concentrati.

Sono tante le star che sfoggiano la loro capigliatura super riccia anche in occasioni importanti: Camila Cabello lo ha fatto in occasione degli MTV VMA 2019 e Melissa Satta lo ha mostrato ai suoi follower durante tutta l’estate. Perchè allora rinunciare al riccio nel mondo dei comuni mortali?

Se in estate siamo state brave e ci siamo prese cura dei nostri capelli ricci, il lavoro per ravvivarli dopo il rientro dalle vacanze non sarà difficile. Al contrario, bisognerà puntare su due obiettivi fondamentali: colmare la mancanza di proteine e idratarli a fondo. L’ideale è quello di sottoporli a cicli vitaminici diversi, in modo da rimpolparli con molecole e sostanze variegate. Sicuramente in salone tutto questo avviene nel mondo più professionale possibile, in particolare se vengono utilizzate le linee di prodotti per capelli OP|COSMETICS: dopo qualche seduta, i nostri ricci saranno sicuramente rigenerati, morbidi e setosi, come se l’estate non ci fosse mai stata.

A seguire, si può sistemare un po’ il volume procedendo con un taglio che può spuntare una buona dose di capelli o rifinire semplicemente le punte. Questo passaggio è doveroso, perchè è l’unico in grado di restituire solidità al riccio e renderlo visivamente più bello.

Infine, se abbiamo troppa nostalgia del riccio selvaggio tipico delle giornate al mare, allora si possono utilizzare prodotti a base salina, a patto che si eviti quanto più possibile di asciugare i capelli col phon e optare per l’aria aperta o tamponando con un asciugamano. Non servono, quindi, acconciature particolari o difficili da realizzare: questo tipo di prodotti bastano a ricreare una texture selvaggia dall’effetto super glamour.

Prendersi cura dei capelli ricci in inverno

I capelli ricci tendono, per natura, a mantenersi piuttosto secchi. Questa caratteristica li rende particolarmente fragili in inverno, quando le basse temperature, l’aria molto secca e i raggi UV molto deboli inaridiscono la fibra del capello.

Per far sì che una chioma riccia si mantenga lucente e morbida anche in inverno, è opportuno seguire dei semplici procedimenti giornalieri mirati alla loro cura e al loro mantenimento:

Idratarli quotidianamente

L’ideale è utilizzare uno shampoo idratante una o due volte a settimana. Deve essere ricco di proteine e oli vegetali, dalla formula leggera, e può essere accompagnato da una punta di crema idratante.

Nutrirli in profondità

Il modo migliore per farlo è applicare una maschera nutritiva che possa ricostruire e rigenerare le fibre capillari. Se la chioma si mostra particolarmente secca e fragile, può essere utilizzata anche una volta a settimana subito dopo lo shampoo. Basta lasciarla in posa dai 2 ai 15 minuti, risciacquare per bene ed il risultato sarà praticamente immediato.