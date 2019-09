Rubriche : una finestra su roma



“Defascistizzazione” delle strade di Roma, gli abitanti non sono contenti

martedì, 17 settembre 2019, 15:51

di barbara ruggiero

Giro di vite a Roma sul ventennio. Sì, quello fascista, nato un secolo fa e finito ufficialmente con la seconda guerra mondiale. Il comune ha deciso di cambiare il nome ad alcune strade intestate a chi, 80 anni fa, firmò il manifesto della razza. Al momento le vie incriminate sono tre, nel quartiere Primavalle, periferia a nord della capitale: via Arturo Donaggio (neuropsichiatra), Largo Arturo Donaggio e via Edoardo Zavattari (biologo).

La “defascistizzazione” di Roma, come la chiamano in Campidoglio, è partita con un bando indetto dal Comune nel dicembre 2018, dove si chiedeva agli studenti delle scuole superiori dei municipi IX e XIV di scegliere dei nuovi nomi che avrebbero sostituito i “rei confessi” con chi si oppose al fascismo e così avremo Via Mario Carrara, Largo Mortara e via Enrico Calabresi.

Dice il sindaco Raggi: “Sono orgogliosa del processo di partecipazione che abbiamo portato avanti nell’ultimo anno, che ha visto protagonisti cittadini e studenti. Non avremo più via Donaggio ma via Carrara, niente largo Donaggio ma largo Mortara, non leggeremo più sulle mappe via Zavattari ma troveremo via Calabresi. Credo sia molto significativo che la scelta sia caduta su tre scienziati, tra i quali due donne, che ebbero il coraggio di opporsi e non si resero complici dell’orrore delle leggi razziali. Ringrazio i cittadini e i commercianti delle strade interessate e assicuro che gli uffici dell’amministrazione faranno il massimo per agevolare il passaggio e la modifica dei documenti”.

Gli abitanti e i negozianti delle vie che cambieranno nome non ricambiano i ringraziamenti della Sindaca, anzi li rispediscono al mittente insieme a tutta la loro disapprovazione per un cambiamento che comporterà spese, tempo e diavolerie burocratiche senza fine.

La signora Ivana, proprietaria del bar a largo Donaggio è categorica: “ Quando ci fu questa firma del manifesto della razza nemmeno ero nata, la mia attività è qui da sempre, ora ci sono i miei figli che mi aiutano. Non mi interessa chi era Donaggio, chi pagherà le spese per cambiare l’indirizzo dell’attività del bar? Le voltura delle utenze? Il cambio dell’indirizzo elettronico per i fornitori? E’ una stupidaggine, con tutti i problemi che abbiamo nel quartiere e a Roma in generale. E la immondizia? Come la mettiamo? Non puliscono mai su questa piazza, eppure pensano che sia tanto famosa. La Sindaca dovrebbe occuparsi di argomenti ben più seri”.

Maurizio è un abitante di via Arturo Donaggio ed è molto arrabbiato: “ E’ una follia, dovrò cambiare tutti i documenti, la patente, le utenze di casa per una iniziativa assurda che ci vede tutti contrari. Sono nato qui e nemmeno sapevo chi era Donaggio e sinceramente nemmeno mi interessa”.

In effetti, pensateci bene: se vi trovate cambiato, non per vostra scelta, l’indirizzo di casa, è un bel problema, soprattutto se costi e trafile burocratiche ricadranno sulle spalle dei singoli cittadini, perché questo dettaglio il comune non l’ha ancora chiarito.

La farmacia del quartiere si trova su largo Donaggio, il farmacista è perplesso: “ Chi si è inventato questa cretinata deve venire a parlare qui nel quartiere. C’è un comitato di abitanti che si è riunito nelle sale del municipio per fare un’interpellanza alla sindaca di Roma. Chi paga le spese per questo cambio nome? Io non ci metto un centesimo, è un’iniziativa del comune e il comune deve pagare. Con tutti i problemi che abbiamo ci mancava solo questa. Se il comune vuole portare avanti questa iniziativa troverà la cittadinanza infuriata.”

Il comune di Roma non risponde, l’ufficio stampa non sa nulla, non sa mai nulla quando si tratta di chiedere informazioni, non ci sono dichiarazioni sulla vicenda e, come sempre, quando si chiama lo 060606 – il numero a disposizione dei cittadini - la cittadinanza non può accedere agli uffici del Campidoglio.

L’iter di questo cambiamento è definitivo. La Raggi entusiasta ha affermato: “Cambiare denominazione a strade e piazze è un atto che si può compiere solo quando ci sono fortissime motivazioni, dunque un accadimento eccezionale, e così è a 80 anni dalla promulgazione delle infami leggi razziali volute dal fascismo. Decidere di sostituire i nomi di coloro che avevano sostenuto il manifesto della razza con quelli di chi si è opposto al fascismo è stato un atto molto forte per provare a riflettere sulle responsabilità del ventennio e chiamare i cittadini a pronunciarsi per scegliere nuove denominazioni è stato, a mio giudizio, il miglior percorso in questa circostanza. La città cambia – anche – scegliendo come chiamare i luoghi dove viviamo e lavoriamo”. E, ancora, il vicesindaco Luca Bergamo, con delega alla crescita culturale e presidente della commissione consultiva di toponomastica: “La sindaca Virginia Raggi ha fortemente lavorato per questo atto in cui si ribadisce con forza che Roma è antifascista, come testimonia anche la medaglia conferita dal Presidente della Repubblica”.

Insomma, tutti orgogliosamente antifascisti al Comune di Roma, mentre gli abitanti di Primavalle alzano le barricate in difesa dei loro diritti di cittadini che non vogliono essere sottoposti a iniziative onerose e inutili. Poi, di questo passo, dicono altri, bisognerebbe cancellare un sacco di nomi di strade: perché deve rimanere a Roma la “Salita dei Borgia”, famiglia notoriamente corrotta o via Lenin? E perché il policlinico Gemelli deve rimanere intestato a padre Agostino Gemelli, che fu un sostenitore delle leggi razziali? E via, a Firenze, l’auditorium Giovanni Spadolini, leader del partito repubblicano e pluriministro, ma in gioventù collaboratore del settimanale “La difesa della razza”.

Forse il sindaco Raggi e il suo vicesindaco avrebbero dovuto chiedere il parere dei residenti delle vie interessate, anziché fare solo una sorta di “gara” per scegliere i nuovi nomi. Così, tanto per essere democratici e ascoltare le esigenze dal basso.