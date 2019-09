Rubriche : una finestra su roma



Greta chiama, gli studenti romani rispondono

venerdì, 27 settembre 2019, 16:01

di barbara ruggiero

Greta Thumberg chiama e gli studenti romani rispondono in un corale: “sì al Friday for Future”.

Sin dalle prime ore del mattino decine di migliaia di studenti affollano le vie del centro storico, le metropolitane e gli autobus sono stracolmi, il luogo da raggiungere è Via dei Fori Imperiali. Lì alle 10 è iniziata la grande manifestazione per proteggere il pianeta dai danni climatici e dal surriscaldamento globale.

Tantissimi i giovani con in mano cartelli di ogni tipo, magliette colorate, visi dipinti, tamburelli e musica che si stringono, in un abbraccio simbolico, alla ragazza svedese simbolo della lotta per salvare il pianeta.

Ed erano davvero tanti, alcuni venuti con i compagni di classe, altri con i professori, altri insieme alla Preside di grandi istituti scolastici romani.

Come potete osservare dalle foto, la moltitudine di giovani presenti alla manifestazione è incredibile, questi ragazzi sono convinti che questo mondo possa cambiare e urlano ad alta voce che ci sono e sono pronti a tutto per difenderlo.

Ludovica studia al Convitto Nazionale, liceo classico, è seduta per terra tra le sue compagne di classe, risponde incuriosita alle nostre domande: Quali sono, secondo te, le principali cause dei danni climatici? “Il petrolio, gli aerei, la plastica, il gas delle macchine, il metano, l’anidride carbonica”. Qual è il paese del mondo che inquina di più? “Gli Stati Uniti, produce troppa immondizia”. Ci sono i tuoi professori qui alla manifestazione? “Sì, solo storia e filosofia, ma sono venuti per conto loro e non sono con noi”. Sarai giustificata per questa giornata di assenza da scuola? “No, la preside non era d’accordo, abbiamo fatto una proposta al Consiglio dei professori, ma non è stata accolta”.

Diana, studente del liceo classico Peano di Monterotondo: Quali sono, secondo te, le principali cause dei danni climatici? “La plastica, la potatura degli alberi, il green che manca nelle politiche italiane”. Qual è secondo te il paese del mondo che inquina di più? “Stati Uniti e Cina”.

Valentina, studente al Kennedy, liceo scientifico di Roma: Cosa fai per il clima nel tuo quotidiano? “Faccio la differenziata dell’immondizia e cerco di non bere dalle bottigliette di plastica. Il surriscaldamento globale dipende dalla plastica e dall’anidride carbonica”. Qual è secondo te il paese del mondo che inquina di più? “Gli Stati Uniti e il Canada”.

Luca, studente del Dante Alighieri, classico: Cosa ne pensi di Greta Thumberg? “E’ un esempio per tutti noi che veniamo qui a manifestare per clima e il pianeta. Ogni giorno facciamo un funerale ad un ghiacciaio”. Quale paese del mondo inquina di più? “Gli Stati Uniti”.

Il gruppo più numeroso dei bambini presenti è certamente la scuola primaria, elementare e media del “Viscontino” con in testa la Preside, Piera Guglielmi, loro si sono organizzati da settimane per questo evento. I ragazzi hanno dipinto le magliette a loro fantasia richiamando il problema del pianeta, hanno organizzato un flash mob tutti insieme, hanno preparato molti cartelli per dire il un no corale alla distruzione del pianeta. Intervistata la Dottoressa Guglielmi dichiara: “Noi siamo un plesso di 5 edifici con 925 studenti. Abbiamo tolto dalle macchinette automatiche l’acqua nelle bottiglie di plastica, usiamo solo cibo biologico, ogni classe fa la differenziata e sono gli stessi alunni che costruiscono i contenitori con materiali di riciclo. Ritengo che sia un modo per fare pratica di cittadinanza consapevole”.

Intanto i ragazzi camminano su e giù con in mano i loro cartelli, decine quelli assiepati per terra, molti ballano e suonano i tamburi. La manifestazione di protesta Friday for Future è stata un successo. I giovani studenti romani che vivono nell’epoca social e dal social media si informano, hanno delle certezze, quello che inquina di più sono la plastica e l’anidride carbonica. Chi è il colpevole? Gli Stati Uniti.

La massificazione delle informazioni è chiara, nello sguardo di Greta Thumberg al Presidente Trump, rimbalzato ovunque nel mondo, i giovani romani hanno visto, negli occhi della ragazza svedese, il mostro che inquina, che distrugge, che snobba i sogni per un pianeta più sostenibile.

Siamo sicuri che l’America è il solo colpevole del disastro ambientale e di tutti i danni climatici del nostro pianeta? Nessuno di questi giovani conosce l’accordo di Parigi del 2015, né tanto meno il protocollo di Kyoto firmato ancor prima, nel 1997, eppure sono convinti che seguire l’onda delle parole di Greta sia sufficiente: “È in gioco il futuro del Pianeta, il nostro futuro, e non possiamo aspettare che sia la mia generazione a prendere il potere: sarà troppo tardi per la Terra. Dovete agire voi adulti, adesso. Stiamo segando il ramo dell’albero su cui siamo seduti”.