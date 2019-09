Rubriche



I vantaggi di una casa in legno tra ecologia e salute

giovedì, 5 settembre 2019, 19:48

Tra le diverse tipologie di costruzioni che si possono scegliere come soluzione abitativa è impossibile non menzionare le case in legno che nell’ultimo periodo stanno assumendo ingenti quote di mercato. Ciò che spinge le persone ad orientarsi verso queste unità abitative è strettamente connesso ai numerosi vantaggi che casa in legno può offrire rispetto alle soluzioni tradizionali.

Il momento della scelta della tipologia di casa è delicato, perché si stabilirà la struttura nella quale si andrà a vivere e nella quale si trascorreranno momenti di armonia con la propria famiglia. Le case di legno offrono il massimo comfort senza rinunciare a nulla e con un impatto ambientale notevolmente ridotto rispetto all’edilizia canonica.

Impatto ambientale ridotto

Uno dei principali vantaggi di queste costruzioni è l’impatto ambientale ridotto. La realizzazione dell’abitazione prevede l’impiego del legno e di altri materiali isolanti ecologici, il che pone un netto distacco tra la bioedilizia eco-compatibile e l’edilizia tradizionale.

Costi e tempi contenuti

Un aspetto da prendere in considerazione è quello dei costi, che volente o nolente riguarda tutti. La bioedilizia consente di risparmiare sfruttando i costi convenienti delle abitazioni in legno, con prezzi che partono dai 700 euro al metro quadro per la casa al grezzo e dai 1.100 euro al metro quadro per un progetto chiavi in mano.

Oltre alla spesa, anche i tempi di realizzazione sono ridotti rispetto ai progetti dell’edilizia classica. Basti pensare che sono sufficienti circa cento giorni per portare a termine una casa chiavi in mano con una superficie di circa cento metri quadrati, mentre con l’edilizia tradizionale servirebbe un periodo lungo almeno il triplo.

Resistenza antisismica elevata

Un’altra caratteristica da non sottovalutare è l’elevata resistenza antisismica che le costruzioni in legno garantiscono. Non a caso nelle zone colpite dal sisma e nelle aree ad elevato rischio sismico si è deciso di costruire delle abitazioni di questo tipo, proprio per sfruttare la loro resistenza data dalla flessibilità del legno come materiale strutturale.

L’elasticità del legno consente alla struttura di assorbire i movimenti causati dal sisma e le abitazioni sono, quindi, in grado di resistere a scosse che si collocano anche all’ ottavo grado della scala Richter.

Maggiore durata nel tempo

La costruzione di una casa deve essere ovviamente un investimento a lungo termine, l’abitazione deve garantire una buona durata nel tempo. Le case in legno sono progettate per durare più a lungo, rendendo l’investimento ancora più conveniente.

Tutti i materiali scelti per la costruzione passano attraverso una attenta fase di selezione, che porta ad individuare quelli più adatti per il progetto e per offrire durata prolungata. Si tratta di materiali biocompatibili, con basso impatto ambientale ed elevata resistenza strutturale.

Progetti personalizzabili

Chi chiede la costruzione di una nuova casa desidera che l’abitazione sia progettata su misura. Le abitazioni in legno sono amate perché possono essere personalizzate e possono rispondere alle esigenze dei clienti e delle loro famiglie.

I clienti avranno l’opportunità di organizzare a loro piacimento lo spazio interno ed di scegliere materiali, finiture ed altri dettagli del progetto, il tutto nella fase iniziale dei lavori, in modo da avere sempre sotto controllo la spesa finale che si dovrà sostenere.