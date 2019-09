Rubriche : una finestra su roma



Il mea culpa della Rai

giovedì, 26 settembre 2019, 12:27

di barbara ruggiero

Siamo felici di informarvi che la Gazzetta di Lucca è stato l’unico giornale che ha segnalato l’errore della Rai sulla fiction “la strada di casa 2”. La nostra denuncia, unitamente alla lettera dell’associazione Penelope Lazio Onlus, ha sensibilizzato i vertici Rai. La presa di coscienza del problema si è materializzata attraverso una lettera inviata dalla Rai all’Associazione Penelope, dove si è sottolineato di voler rimediare all’errore commesso, con tanto di scuse e taglio della scena “incriminata”. Un “mea culpa” Rai è stato molto gradito dalle famiglie che sostengono gli scomparsi d’Italia.

Gli autori del programma di Rai 1 avevano scritto un copione che riportava notizie sbagliate e pericolose sulle modalità di segnalazione delle persone allontanate da casa. Il messaggio della fiction parlava di 72 ore prima di dare l’allarme, questa informazione sbagliata avrebbe potuto indurre gli spettatori in errore, trasformando un’emergenza in una banale segnalazione.

6 milioni di spettatori nelle prime due puntate, non sono pochi, è stato necessario, come ha fatto l’associazione Penelope Lazio e la Gazzetta di Lucca, denunciare gli errori per garantire a tutti un’informazione corretta e precisa. Non si può essere superficiali su una tragedia che coinvolge decine di migliaia di famiglie. La Rai si è impegnata a prestare la massima attenzione sulle tematiche degli scomparsi e a garantire, sin da subito, una migliore qualità del servizio pubblico. La Gazzetta di Lucca sarà attenta, d’ora in avanti, al tema degli scomparsi, dando un concreto ed efficace sostegno a queste famiglie.