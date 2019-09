Rubriche : il guercio



Inutile negare: fa tutto cacare

venerdì, 20 settembre 2019, 17:53

Allora, partiamo da un presupposto: in questa città ormai tutti fanno come gli pare. Non mi dite subito che esagero, perché è così. Con il massimo rispetto, ma ormai Lucca è davvero fuori controllo. Vogliamo parlare ad esempio di questo famigerato Settembre Lucchese, diventato ormai una paccottiglia di appuntamenti molti dei quali senso senso e programmazione?

Boia deh (scusate l'inflessione livornese ma i miei nonni erano labronici) uno schifo senza precedenti. E i fuochi d'artificio sparati subito dopo la Luminara erano i più brutti degli ultimi 50 anni. Per non parlare dell'esperimento dei lumini a led: facevano cagare!

Ma, venendo alle cose più importanti, fa cagare anche il piano del traffico presentato dall'amministrazione Tambiella e portato avanti dall'assesore Pio Bove. Nuovi varchi, città sempre più irraggiungibile, commercianti inferociti e residenti pure: il capolavoro del Comune è quello di aver unito nella proteste due categorie che normalmente si fanno la guerra. E poi aumenterà il costo degli stalli blu a pagamento!!! Oh ma questi di centrosinistra ci hanno preso gusto a mettere le mani nelle tasche dei lucchesi!

Oltre alle tasse al massimo, ne studiano di tutti i colori pur di rimpinguare le casse dell'ente pubblico, io lai!Tanto alla giunta che gliene frega: ma lo sapete che ben tre membri sono volati in Cina (e ampio codazzo al seguito) per stringere accordi commerciali con una non bene identificata città? Loro si spostano in aereo, ormai si sono abituati. Mica con la macchina. Qui invece usano la biciclette o la mitica Vespa, mentre gli altri li mettono a soffrire...

Dice che il nostro sindaco, con il sontuoso viaggio, abbia smaltito la delusione per le mancate elezioni anticipate. Aveva assaporato un posto in Parlamento, perché è noto che si sarebbe candidato... e magari sarebbe stato trombato. Ma la speranza di farcela dentro lui era tanta, poverino...

Suvvia, proseguiamo con le cose che in questa nostra prigione lucchese fanno cagare. Al primo posto per la corsa sul cesso sono le reti metalliche installate in alcuni punti delle Mura su ordine della Procura. Orribili! Intere aree ingabbiate! Ma come si fa? Per paura di suscitare le ire del procuratore capo Suchan, Tambiella ha subito eseguito. Avete capito no come funziona? Ormai le ordinanze mica le decide più il Comune, ma la magistratura. Boh. Che senso hanno le transennature in alcuni punti, ritenuti più pericoli per rischio caduta, quando tutto il resto dell'anello è libero? Chi ci capisce è bravo, noi siamo micci, duri di comprendonio e non capiamo un cazzo: gli intelligentoni stanno tutti al governo, si sa.

Diciamocelo francamente... fa cagare anche il monumento all'emigrazione sistemato alla rotatoria fuori Porta Sant'Anna, anche se nessuno ha il coraggio di ammetterlo. O che significa quell'albero piantato dentro quel rettangolo? Ah... le radici e la difficoltà di penetrare e farsi una vita al di là dell'ostacolo. Io vi dico, allora è quasi piu' bello il monumento al musicista Geminiani realizzato dalla massoneria e fatto sistemare con l'avallo del sindaco Tambiella in piazza Guidiccioni.

Almeno si sa chi è, e il motivo per cui è stato messo lì!!!Oh, vi posso dire una cosa? A me ha fatto cagare anche il museo della follia di Sgarbi. Sarò fuori dal coro, per carità, fuorviato dal fatto che il Nostro critico d'arte a livello locale sta con il centrosinistra, a livello nazionale cool centrodestra e a livello europeo non si sa con chi. E fanno cagare anche i cassonetti che il Comune vuole mettere in centro... sarà un'invasione. Altro che obiettivo rifiuti zero.

Forse sono esagerato, saranno i turni da operaio che mi hanno fatto innervosire parecchio questa estate. Non so che farci. Sono disfattista per natura... perdonatemi. In ultimo... devo dire che mi fan venire voglia di andare in bagno anche i cambi di casacca. Dicono i bene informati che anche da noi presto ce ne saranno alcuni... non resta che attendere. Io qualcosa so, se poi pero' mi querelano un'altra volta, restando in tema... finisco proprio nella merda.

P.S. visto che tutto fa cagare, è evidente che i lucchesi non hanno problemi di stitichezza. Ma addirittura possiamo esportare i lassativi. Pare infatti che molto presto, nelle farmacie di tutta Italia, verrà lanciato un nuovo purgante, da assumere solo dietro presentazione di ricetta medica perché troppo potente. Il nome del prodotto è già deciso: si chiamerà Lucca. What else?