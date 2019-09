Rubriche



ISA: indici di affidabilità o confusione totale?

lunedì, 9 settembre 2019, 09:52

di nicola nottoli

Dal 2019, e più precisamente dalla Dichiarazione dei Redditi conseguiti nell’anno d’imposta 2018, entrano in gioco i nuovi Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, abbreviati con l’acronimo ISA.

Questi indici nascono per sostituire e raffinare lo strumento precedentemente in vigore, ovvero gli Studi di Settore che per diversi lustri sono stati lo spauracchio del mondo delle “partite IVA” ma che, di fatto, si sono rivelati una modalità accertativa molto lacunosa e nella maggioranza dei casi assolutamente inattendibile. Ecco così che l’Agenzia delle Entrate è convinta di aver trovato il rimedio a tutti i mali: gli indici di affidabilità!!!!. Se il buongiorno si vede dal mattino, il debutto degli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) continua a destare perplessità e grande incertezza tra i contribuenti e gli addetti ai lavori. Il 30 settembre 2019 scade il termine per eseguire i pagamenti del saldo 2018 e primo acconto 2019 per i modelli Redditi e Irap 2019, per l’anno 2018, ma il nuovo strumento induttivo è ancora soggetto a revisioni; ad oggi, nonostante i continui aggiornamenti software che l’Agenzia continua a pubblicare per “risolvere” le anomalie, alcuni risultati del programma sono spesso sorprendenti; insomma, alla prova dei fatti, i nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale rischiano di rivelarsi l’ennesimo strumento che contrasta con la propria denominazione. Si parla di affidabilità, ma lo strumento è ancora inaffidabile. Per evitare ulteriore confusione, sarebbe il caso di bocciare gli ISA 2019 e rinviarli al prossimo anno, considerando i modelli ISA 2019 solo prove “sperimentali”, in attesa di un TUO ISA più affidabile; ma il Governo, ad oggi, è in altre faccende affaccendato….. vedremo!!!!

Tralasciando queste problematiche tecniche ma andando nella sostanza di questi indici, il nuovo sistema introduce una scala di valori con cui l’Agenzia delle Entrate potrà verificare normalità e coerenza della gestione aziendale e professionale dei contribuenti definendone il grado di affidabilità.

Sono previsti numerosi effetti premiali, legati ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA:

esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’IRAP; esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui; esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative; esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici; anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento; esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo.

L’Agenzia delle Entrate ricorda innanzi tutto che in esito all’applicazione degli ISA viene fornito al contribuente un giudizio complessivo di affidabilità, graduato su una scala di valori da 1 a 10: tanto più alto è il punteggio ottenuto in termini di affidabilità tanto maggiori possono essere i benefici premiali per i contribuenti interessati. Al contrario, tanto minore è l’affidabilità del soggetto, tanto maggiore potrebbe risultare la probabilità, per lo stesso, di essere interessato da una attività di controllo. Il proprio punteggio di affidabilità può esser modificato: correggendo le eventuali anomalie evidenziate dagli specifici indicatori elementari e dichiarando ulteriori componenti positivi.

