La fine del mondo

martedì, 24 settembre 2019, 20:52

di francesco pellati

Il nuovo governo comincia a operare.

- il flusso dell'immigrazione è tornato a crescere. Ci sono almeno tre elementi in campo:

Il numero, la qualità e la capacità del nostro Paese di integrare i nuovi entranti.

Quanto al numero, c'è o non c'è un limite oltre il quale, la di là di ogni opinione politica, non è possibile andare?

Quanto alla qualità: è sostenibile sostituire la denatalità italiana e la migrazione all'estero dei nostri giovani con i nuovi arrivati?

I migranti italiani sono muniti di lauree, diplomi, master, i nuovi arrivati spesso e a prescindere dal colore della loro pelle, non sanno fare neanche l'O col bicchiere.

Per di più tutti gli indicatori demografici dicono che gli immigrati si integrano almeno in un comportamento: dalla seconda generazione l'indice di natalità (i figli messi al mondo) delle famiglie immigrate si avvicina a quello delle famiglie fatte da soli italiani: anche l'incremento demografico per questa via sembra difficile.

Il problema non è il colore della pelle. Il razzismo ha poco senso. La più grande potenza mondiale (gli USA) non ha esitato a darsi due Segretari di Stato e un Presidente neri sì, ma cresciuti nella cultura del Paese. Caso mai il razzismo reale, non quello da proclama e da corteo, si rileva per esempio in Cina: mai visto un governante cinese non etnicamente garantito? È così in tutto il Medio Oriente e altrove. Dunque il problema pare essere di cultura, di tempi lunghi e di reciproca volontà: la capacità del nostro sistema di integrare i nuovi arrivati ma anche (soprattutto?) la loro voglia di integrarsi anziché integrare noi al loro stile di vita.

A questo proposito la signora Ursula Von Der Leyen, Presidente della Commissione europea, ha detto che gli europei devono difendere il loro stile di vita. Sembra poco e invece è una straordinaria inversione di tendenza rispetto al passato, quando l'Unione non volle mettere nelle premesse della Costituzione Europea le radici ebraico/cristiane della nostra civiltà. È un primo segno di conversione che conforta se i fatti seguiranno alle parole.

C'è poi un aspetto di cui poco o niente si parla: la presenza di donne fra gli immigrati (aventi o non aventi diritto di asilo) è di circa il 20%. Vediamo in TV e leggiamo sui giornali le vicende più o meno positive degli immigrati maschi, ma delle femmine si è perso traccia. Dove sono, che cosa fanno, come e dove vivono? Se è vero che le femmine sono il 20% e se è vero che il complesso degli immigrati che sono entrati irregolarmente (barconi e rotte balcaniche) supera il milione, stiamo parlando di almeno 200.000 donne scomparse dalla scena.

- la "manovra" che deciderà il nostro prossimo futuro economico ha la solita vocazione: redistribuire una ricchezza in costante declino, anziché fare aumentare la ricchezza da redistribuire. Ne esce come sempre penalizzato il ceto medio produttivo: è la prassi costante della cultura socio/economica delle sinistre: l'avversione, quando non l'odio, verso la borghesia.

Perfino Confindustria propone di limitare il contante e di tassarne l'uso oltre 1.500 € al mese: la libertà di spendere come vogliamo i nostri soldi è ammessa fino a 1.500 €, oltre è a pagamento. Ma Confindustria rappresenta le grandi imprese a partecipazione pubblica (ENI, ENEL, Ferrovie, Leonardo, eccetera) molto più che i liberi imprenditori privati, che hanno sempre meno rappresentanza e sempre meno voce in capitolo, pur producendo la maggiore quota di ricchezza.

Il riflesso è evidente anche in termini sindacali. Ci sono due tipologie contrattuali accettate e benedette dal sistema: la Serie A dei lavoratori delle grandi imprese semipubbliche e la Serie B dei lavoratori delle piccole e medie imprese private.

Se poi apriamo il libro per esempio su Alitalia o peggio ancora sul pubblico impiego ci viene il mal di pancia. Perché alla fine paghiamo tutto noi, non lo Stato che – con buona pace di Hegel – non esiste in sé e meno che mai è etico. Lo Stato spende i nostri soldi perché di suo non è ente produttivo ma, bene che vada, solo ente distributivo.

- Infine il clima e Greta. Sono convinto, ma pronto a dare ascolto a opinioni contrarie, che quando l'intero sistema di governo del mondo cessa di prestare attenzione alla scienza per ascoltare la signorina Thunberg (e i suoi sponsor) su problematiche complesse, ripetitive nella storia del nostro pianeta, e di grande rilievo per il futuro socio/economico dell'intera umanità, quando ciò avviene significa sposare una ideologia.

La signorina il 14/12/18 al Cop 24 ha detto

«Voi parlate soltanto di un'eterna crescita dell'economia verde poiché avete troppa paura di essere impopolari. Voi parlate soltanto di proseguire con le stesse cattive idee che ci hanno condotto a questo casino, anche quando l'unica cosa sensata da fare sarebbe tirare il freno d'emergenza. Non siete abbastanza maturi da dire le cose come stanno. Lasciate persino questo fardello a noi bambini. [...] La biosfera è sacrificata perché alcuni possano vivere in maniera lussuosa. La sofferenza di molte persone paga il lusso di pochi. Se è impossibile trovare soluzioni all'interno di questo sistema, allora dobbiamo cambiare sistema. Voi avete finito le scuse, e noi stiamo finendo il tempo. [...] Il vero potere appartiene al popolo.»

A parte la spocchia, questo è un autentico programma politico che vuole sovvertire il sistema esistente, ma solo in Occidente: è casuale che in tutto il mondo schiere di ragazzetti abbiano sfilato, giulivi per la vacanza insperata, tranne che in Cina, nella Corea del Nord, e nei Paesi islamici?

Scott Morison, primo ministro australiano ha detto la cosa più ovvia, "ciò che vogliamo per i nostri ragazzi è l'apprendimento nelle scuole e meno attivismo".

Insomma una nuova ideologia si affaccia all'orizzonte e sembra avere le stesse caratteristiche di quelle appena sconfitte (comunismo e nazi/fascismo), la stessa capacità di raccogliere consensi acritici, per adesione, la cialtroneria anti scientifica alla Lysenko.

C'è da sperare che l'onda sia di breve durata e faccia pochi danni. Nel frattempo i veri scienziati vanno protetti e aiutati a trovare soluzioni razionali e non ideologiche ai problemi climatici che ci affliggono oggi come ci hanno afflitto nei millenni passati.