Legge 203 sugli scomparsi: la Rai non la conosce?

domenica, 22 settembre 2019, 13:04

di barbara ruggiero

Su Rai 1 il 17 settembre è andata in onda la fiction "La strada di casa 2", 6 nuovi episodi che coinvolgono i misteri della famiglia Morra in un racconto tra il giallo e le intricate vicende di un dramma familiare. Si tratta della seconda stagione di una serie televisiva di successo, dopo la prima andata in onda nel novembre 2017. I protagonisti Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere e Sergio Rubini sono alle prese con una scomparsa, quella di Irene, figlia di uno dei protagonisti.

Gli autori del programma di Rai 1 hanno scritto un copione che riporta informazioni sbagliate e pericolose, notizie che possono confondere gli spettatori sulla procedura da adottare per segnalare la scomparsa di un congiunto. Il dialogo scambiato in Commissariato tra il padre della ragazza/scomparsa e la Dottoressa Commissario è al minuto 22 della prima puntata. Testuale:

Commissario – “ Avvieremo le prime ricerche e inseriremo la segnalazione nella banca dati”-

Padre – “ Tutto questo vale come denuncia? “(della scomparsa) –

Commissario – No, per la denuncia vera e propria devono passare 72 ore”.

Siamo venuti a conoscenza che l’associazione Penelope Lazio Onlus (associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse) ha denunciato con una lettera trasmessa al Prefetto, Giuliana Perrotta, Commissario Straordinario Persone Scomparse, e ai massimi organi Rai, la grave e pericolosa inesattezza della dichiarazione espressa dagli attori della fiction “La strada di carta 2”.

La normativa in materia di denuncia di persona scomparsa è chiara e recita quanto segue: legge 14/11/2012 n. 203: “Chiunque viene a conoscenza dell’allontanamento di una persona dalla propria abitazione o dal luogo di temporanea dimora e, per le circostanze in cui è avvenuto il fatto, ritiene che dalla scomparsa possa derivare un pericolo per la vita o per l’incolumità personale della stessa, può denunciare il fatto alle forze di polizia o alla polizia locale”

L’ufficio di polizia che riceve la denuncia promuove l’immediato avvio delle ricerche dandone contestuale comunicazione al prefetto per il tempestivo e diretto coinvolgimento del Commissario Straordinario per le Persone Scomparse, così che, non si perdano ore utili per il ritrovamento.

Dichiara Mauro Valentini addetto stampa e consigliere dell’associazione Penelope Lazio Onlus:” il fenomeno degli scomparsi è un fenomeno sociale molto importante e va trattato con il massimo rispetto e la massima attenzione alla normativa di riferimento. Ci sono decine e decine di migliaia di famiglie nell’angoscia più buia, nel dolore cronico più inelaborabile che esista.

Nella realtà, gli organi di polizia a seguito di corsi di formazione hanno acquisito consapevolezza che la denuncia e le ricerche possono partire immediatamente anche a 2 ore dal mancato rientro della persona scomparsa.

Gli individui di cui non si sa nulla in Italia sono circa 60 mila, tanti quanti gli abitanti di una città di medie proporzioni, poco meno di Lucca e Pisa, una vera e propria sciagura che coinvolge moltissime famiglie.

Già in precedenza la Rai era stata oggetto di chiarimento per una puntata di “Uno Mattina” del 2016 che trattava l’informativa per gli scomparsi e, nonostante le lettere denuncia sull’inesattezza delle informazioni, non si è avuto nessun riscontro, né scuse, né rettifiche. Speriamo che la Rai, questa volta, si assuma la responsabilità per tali e gravi disinformazioni, tutelando i 3.800.000 di spettatori della “strada di casa 2” e tutte le vittime di questo terribile destino.