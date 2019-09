Rubriche : lettere alla gazzetta



"Liceo di Capannori, chiediamo date e impegni precisi su containers"

mercoledì, 4 settembre 2019, 09:00

di collegio docenti

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera, a firma dei docenti dell'Isiss della Piana di Lucca, in merito all'allestimento dei containers previsti come soluzione transitoria al problema della carenza degli spazi nella sede del Liceo di Capannori.



"Il Collegio docenti dell’Isiss Piana di Lucca riunito in data 03/09/2019, preso atto delle comunicazioni del dirigente in merito alle soluzioni individuate con gli enti pubblici di riferimento circa la carenza degli spazi nella sede del Liceo di Capannori, considerando l’imminente avvio delle attività didattiche, chiede impegni precisi e date certe per l’allestimento dei containers previsti come soluzione transitoria.



Pur disponibili a riorganizzare le attività, tenendo conto della situazione emergenziale, il Collegio esprime preoccupazione non solo per gli inevitabili disagi didattici, ma anche per l’impossibilità di comunicare, in maniera inequivocabile agli studenti e alle famiglie, i tempi e le modalità di ogni programmazione ordinaria ed extracurricolare.



In assenza di una sollecita e chiara risposta, il Collegio si riserve di promuovere iniziative territoriali di più ampio coinvolgimento nelle richieste del Liceo E. Majorana".