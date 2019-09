Rubriche : m'im... barco anch'io



Lysenko: l'utile idiota di Stalin e la scienza scampata al rasoio di Occam

mercoledì, 18 settembre 2019, 19:03

di giovanni barco

Fin dalle elementari ho amato i libri e da quando il digitale li ha trasformati in anonime tavolette, ho cercato di mantenere a tutti i costi il mio “imprinting digitale”, ma non quello informatico, mi riferisco semplicemente a quello tattile. Da studente universitario di medicina, sfiorando con i soli polpastrelli la carta di un libro, riuscivo a distinguere la casa editrice di provenienza e devo confessare che la carta UTET a parità di grammatura, consistenza e densità, mi rimane ancora tra le più gradevoli. Ormai gli anni ’90 sono lontani e intanto i libri digitali hanno ceduto il passo a supporti informatici sempre più sofisticati, moltiplicando sia i modelli che le dimensioni delle tavolette informatiche. Nel mio Istituto Internazionale Barco da qualche anno c’è un ampio tavolo tappezzato da giornali e pubblicazioni scientifiche, veri e propri reduci di una guerra digitale senza esclusione di colpi. Ogni settimana uno sguardo fugace ai sopravvissuti della carta stampata è un atto ormai dovuto, quasi un rito, e intanto il tavolo assomiglia sempre più al panchino della chiesa per la mostra dei santini e giornali cattolici. Sfogliando una rivista scientifica è sempre più frequente incrociare improbabili protocolli o fantasiose terapie utili solo a chi le vende, ma la cosa più grave è che è diventato quasi impossibile distinguere un giornale scientifico da uno di opinione, sono l’arma fumante di una pericolosa deriva verso il potere socio-politico della vera scienza, una antica abitudine del potere politico dalle nefaste conseguenze economico-sociali spesso incalcolabili. A Kiev il 20 novembre del 1976, muore, dimenticato da tutti, Trofim Denisovi

Lysenko, uno dei fondatori della scienza agroalimentare del partito comunista russo, portato agli onori di presidente dell’Accademia pansovietica “Lenin” delle scienze agrarie, grazie all’autorevole aiuto di Stalin prima e daChruščёv dopo. Sarà grazie a questo vero contadino del popolo che la scienza agronomica russa sarà completamente asservita alle allora dilaganti ideologie bolsceviche. Lysenko contrappose alla nascente genetica, considerata la “scienza borghese” per eccellenza, la sua scienza proletaria fatta di vigorose forze fisiche ambientali, come luce, temperatura e altro ancora, trasformando un qualunque campo di grano in un laboratorio e un qualsiasi contadino in un capace ricercatore, il più forte vince indipendentemente dal suo corredo genetico. Fu la formidabile propaganda di Stalin a suon di carta stampata, come giornali e periodici scientifici, a trasformare un’ideologia politica rivoluzionaria in una teoria scientifica, che Lysenko battezzò prontamente “agrobiologia” e che elevò a teoria biologica attraverso il suo periodico “Agrobiologija”.

Si trattò di un vero progetto di alto marketing, degno di una moderna multinazionale farmaceutica. Su tutti i giornali campeggiava la foto di Lysenko in un campo di grano con una spiga in mano, e con lui l’ideologia bolscevica era diventata vera scienza. Fu sua l’idea di seppellire più chicchi insieme, in modo che solo la pianta più forte avrebbe avuto il sopravvento su quelle più deboli e con spighe più ricche.

I risultati delle teorie di Lysenko non tardarono a venire, e per ogni chicco di grano il raccolto non diede i canonici 5 chicchi, ma furono molti di meno, portando alla morte per fame milioni di contadini “scienziati”, tutti feroci oppositori della linea bolscevica di Stalin, per non parlare poi della biblica devastazione che per decenni annientò l’agricoltura russa. Ma come sempre accade, una tragedia per molti è spesso una opportunità per pochi, e Lysenko, suo malgrado, si rivelò l’utile idiota di Stalin, capace di annientare in un solo colpo l’agguerrita opposizione contadina alle ideologie bolsceviche, permettendo ai principi comunisti di diffondersi, valicando incontrastati i confini della madre Russia.

E’ stato il filosofo frate francescano inglese Guglielmo di Ockham, quattrocento anni prima di Galileo, a indicare la strada per smascherare le frodi che ancora oggi si consumano a spese della scienza, sfoderando il suo affilato rasoio, e le cose sarebbero andate sicuramente in modo diverso per il nostro Galileo se il cardinale Bellarmino si fosse fidato più dei suoi sensi, sbirciando nel cannocchiale, invece di aggrapparsi disperatamente agli scritti metafisici. La storia è implacabile e se non la conosci, prima o poi ti costringerà a ripercorrerla, sempre che ti dia il tempo di farlo e non a caso i dittatori annientavano i sudditi troppo colti.

Pol Pot fu ispirato dal filosofo francese Jean-Paul Sartre e dagli ideali marxisti al punto di diventare membro effettivo del Circolo Marxista Khmer, e nella sua follia rivoluzionaria eliminava i suoi avversari in base alla proprietà di occhiali, la dimostrata capacità di leggere, scrivere e pensare, ma alcuni politici italiani sono stati più vili, hanno cercato di trasformare i nostri figli in non pensanti, sostituendo le porte delle aule universitarie con vergognosi e fantasiosi test di ammissione.

I fisici sanno che qualsiasi sistema, compreso quelli socio-economici, tende allo status di minima energia possibile, compresa anche quella della minima conoscenza, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. E’ urgente per tutti liberare la scienza dalle dannose influenze socio-politico-economiche e con essa la scuola dei nostri figli.

Nella foto: il professor Giovanni Barco