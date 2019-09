Miasmi a Parezzana, protestano le famiglie

Altri articoli in Rubriche

martedì, 17 settembre 2019, 16:27

L'agenzia Spazio Casa propone una casa semindipendente, completamente ristrutturata nel 2006 e ottimamente mantenuta, corredata da resede recintata, veranda con pergola bioclimatica, giardino di circa 300 mq con cassetta in legno e pergolato, oltre vari posti auto

martedì, 17 settembre 2019, 15:51

Il comune ha deciso di cambiare il nome ad alcune strade intestate a chi, 80 anni fa, firmò il manifesto della razza. Al momento le vie incriminate sono tre, nel quartiere Primavalle, periferia a nord della capitale: via Arturo Donaggio (neuropsichiatra), Largo Arturo Donaggio e via Edoardo Zavattari (biologo)

domenica, 15 settembre 2019, 09:47

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa opera, realizzata da Bruno Pollacci, in omaggio ed in memoria di Fausto Coppi, uno dei più grandi ciclisti di tutti i tempi

sabato, 14 settembre 2019, 11:53

In occasione delle recenti dichiarazioni del Presidente CEI, tal Cardinale Bassetti, ho deciso di stravolgere la mia rubrica e proporvi una riflessione sul fine vita e l'eutanasia. Niente vieta infatti di considerare la propria morte come una personale scena del crimine

venerdì, 13 settembre 2019, 23:54

Governo fatto dopo qualche tormento. Programma ancora in gestazione, ma può aspettare. Felici le cancellerie europee, felice perfino Trump che ha sponsorizzato (quanto consapevolmente?) il nostro “Giuseppi” Conte. Felici quasi tutti i componenti giallorossi

venerdì, 13 settembre 2019, 23:54

Roma, 7 maggio 1983, via Nomentana 91, ore 15. 30 suona il citofono della casa della famiglia Gregori, la signora Vittoria chiama dalla cucina la figlia: <<Mirella hanno citofonato vedi chi è?>> Mirella corre a rispondere: << Chi è? Non ho capito chi parla? Se non mi dici chi sei...