Nessun rosso di Toscana nell'italico governo

venerdì, 13 settembre 2019, 23:54

di francesco pellati

Governo fatto dopo qualche tormento. Programma ancora in gestazione, ma può aspettare. Felici le cancellerie europee, felice perfino Trump che ha sponsorizzato (quanto consapevolmente?) il nostro “Giuseppi” Conte. Felici quasi tutti i componenti giallorossi.

Dico quasi tutti perché i rossi della Toscana non sono felicissimi. Lo diceva ieri la signora Boschi che, con i suoi amabili occhioni blu e la sua aria di fanciulla smarrita nel bosco, dice spesso cose interessanti: nessun toscano di parte rossa nel governo.

Casuale o voluto, questo è il dato di fatto.

Ma di casuale in queste vicende c’è sempre molto poco. Una lettura potrebbe essere che Zingaretti non si fidi di Renzi e dei renziani e tenda a togliergli il peso che sempre deriva dalla partecipazione a un governo, applicando l’adagio andreottiano che il potere logora chi non ce l’ha.

Ma neanche vuole una sfida interna al Pd toscano, aperta a 10 mesi dalle elezioni regionali e con le irrequietudini di Giani che provocano reazioni e controreazioni degli altri papabili. Quindi nessun incarico neanche agli antirenziani di Toscana.

Il sospetto che potrebbe agitare Zingaretti e i suoi seguaci della prima e dell’ultima ora potrebbe essere che Renzi prepari una pdexit (un’uscita dal Pd) portandosi dietro tutto il disponibile: meno disponibile ha, meno porta via.

Non un flatus vocis da parte gialla, ma – in generale – la voce individuale è poco gradita in casa Grillo/Casaleggio e quindi qui il silenzio è d’oro (nel senso che vale oro, in quanto emolumento percepito dall’Ente Regione o dal Parlamento, e tenuto ben stretto). Per di più qui pare sempre più consolidarsi la vocazione meridionale del “Movimento”: se sei del Sud parti in vantaggio nella corsa agli incarichi. E così sia, con buona pace dei gialli da Roma in su.

Questa vicenda interessa da vicino noi elettori toscani che andremo a votare per il governo della nostra regione fra trecento giorni circa.

Scrivevo qualche tempo fa che Pd e M5S avrebbero trovato intese alle prossime elezioni regionali, in Umbria e via via fino in Toscana. Così sarà. Facile profeta: l’antica pratica della “desistenza” rifarà capolino anche da noi.

La “desistenza” è una cosa semplice da spiegare nella sua sostanza: se io sono forte in un collegio elettorale tu, restando formalmente (agli occhi degli elettori) mio avversario politico, metterai un tuo candidato debole, debolissimo, e non gli darai il sostegno della macchina del tuo partito. Io farò la stessa cosa nel collegio in cui tu hai un candidato forte.

È una spiegazione un po’ superficiale, ma la sostanza è questa e il risultato è che con questo sistema almeno un paio di collegi elettorali toscani saranno assegnati in questo modo.

Dubito che l’alleanza Pd/M5S sarà formalizzata e resa pubblica: questi professionisti della real politik meno nobile cambiano schieramenti, dimenticano anatemi dati o ricevuti il cui eco è ancora nell’aria, accettano progetti “innovativi”, ma, in quanto professionisti, conservano il posto di lavoro e patteggiano, più nobilmente “mediano”, con serena consapevolezza.

Questi professionisti devono però fare i conti non solo con “la base” che in parte può essere più o meno coattivamente convinta, ma anche con l’elettore medio che ha schemi molto meno complessi e dà voti ancorati alla comunicazione di fondo, quella che per anni gli ha detto che il M5S è una cialtroneria o, viceversa, che il Pd è il partito del Forteto, di Bibbiano, del Monte dei Paschi di Siena, di Banca Etruria: insomma un partito anch’esso di cialtroni.

Ahimé molto spesso l’elettore medio è più interessato alle vicende della Fiorentina o a quelle di qualche idolo canoro che alle vicende della politica, anche se queste incidono molto di più sulla sua vita che un gol fatto o subito o un gorgheggio più o meno intonato: ci viene dai tempi della Atene classica (2.500 anni fa) la riflessione tanto vera quanto banale: “Non ti vantare di non interessarti alla politica, perché la politica si interessa a te”.

Oggi l’elettore medio dispone di strumenti conoscitivi e informativi mille volte più efficienti della Atene classica, ma, spesso, la politica gli “fa schifo” oppure resta alla superficie, al main stream, e poi vota di conseguenza: di “pancia”? No: questo lo dicono i perdenti che tendono a declassare le capacità intellettive di chi non vota per loro, fino a dividere gli elettori in categorie rigide: i sinistri sono maestri in questo gioco. I loro voti sono “consapevoli” quelli degli altri sono, se va bene “di pancia”.

A me pare che l’elettore medio col suo voto tenga conto delle sue convenienze, delle esperienze che lo toccano da vicino e del deposito profondo che la comunicazione, magari la tradizione familiare, gli lascia dentro. Salvo chi vota per ideologia o preconcetto: questi sono elettori catafratti, nulla li turba, ma sono sempre meno.

Torneremo sull’argomento perché qualcosa, più o meno visibilmente, ha cominciato a muoversi anche nelle viscere dei partiti di cdx: ne osserveremo i palpiti e cercheremo di darne conto a chi avrà la voglia di seguirci su questa Gazzetta.

Per intanto: nessun rosso (e meno che mai giallo) di Toscana nell’italico governo.