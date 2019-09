Rubriche : lettere alla gazzetta



"Non avere una esperienza organizzativa da Manager e pensare solo a far politica porterà Lucca al declino totale"

lunedì, 23 settembre 2019, 21:58

di Rino Bertini

Un lettore con esperienze a livello turistico in qualità di manager ci scrive queste poche righe che condividiamo in toto: è come sfondare una porta aperta, ma chi glielo dice alla truppa dei bradipi?

Egregio direttore,

leggo ogni tanto il vostro giornale e sembra che i problemi della mia Lucca aumentino come il degrado della città in generale per non parlare poi delle periferie. Per uno come me che torna a Lucca ogni anno e vede le cose come stanno è un dispiacere. I vostri politici dovrebbero visitare città come Assisi e Spoleto per vedere come sono pulite e organizzate ed imparare la gestione di una città. Non avere una esperienza organizzativa da Manager e pensare solo a far politica porterà Lucca al declino totale.

Rino Bertini

Marketing Director