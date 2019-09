Rubriche : lettere alla gazzetta



Al cimitero dell'Arancio non c'è pace per i morti"

martedì, 24 settembre 2019, 20:52

di alessia lombardi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa denuncia-segnalazione inviataci dalla collega Alessia Lombardi a proposito di furti avvenuti ai danni delle tombe al cimitero dell'Arancio del papà e del compagno decedutii da poco tempo:

Lunedì hanno portato via il vaso di granito dalla tomba di Claudio che è all’Arancio. Non è il primo furto che subiamo hanno portato via sia dalla tomba di Claudio che da quella di papà che sono una accanto all’altra i portalampade e due bonsai, per non parlare dell’alberino di Natale. Purtroppo il cancello rimane sempre aperto. Soltanto uno dei cancelli è automatico e si chiude ad orari prestabiliti mentre gli altri sono sempre aperti. Francamente siamo stanchi perché ci sono persone che vanno anche a farci i bisogni. Ho segnalato la cosa al Comune, la basterebbe metterci delle telecamere e i cancelli automatici. Si spendono tanto soldi inutili, mentre questi garantirebbe sicurezza e dignità ai nostri morti.