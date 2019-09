Rubriche : la lanterna



Ognuno ha i suoi imputati e qualcuno un po' più degli altri

domenica, 1 settembre 2019, 17:33

di francesco pellati

Rispondo volentieri al sig. Marco Di Cesare che mi chiedeva di dare conto degli indagati e condannati della Lega. Faccio di più: do conto di condannati e indagati anche del M5S e del PD.

Ne esce questa lunghissima riflessione che offro alla pazienza dei lettori, accorciata per la consapevolezza che anche la pazienza ha un limite.

L'elenco deriva dalle ricerche fatte su tutte le fonti disponibili: non posso escludere che ci siano altre indagini in corso che non sono riuscito a trovare. Prego il sig. Di Cesare di integrare eventuali carenze. Non mi assumo né faccio assumere alla Gazzetta alcuna responsabilità limitandomi a riportare quanto di pubblico dominio sui mezzi di informazione.

Infine, secondo me, i reati contestati hanno peso diverso: ci sono quelli metapolitici come il peculato, ci sono quelli penali, e fra questi ultimi ci sono i più biechi: quelli di connivenza con la criminalità organizzata e quelli contro la persona.

Dunque cominciamo dalla Lega:

Condannati "storici": Umberto Bossi e Francesco Belsito per la vicenda dei 49 milioni (che comprendono peraltro contributi volontari, proventi da tesseramento e da feste). La Lega ha nel frattempo querelato Belsito (ma non Bossi).

Condannati recenti:

Edoardo Rixi, viceministro dimissionario, condannato in primo grado per le "spese pazze" del gruppo Lega in Regione Liguria negli anni 2010/2012. Importo totale contestato € 45.000 circa, di cui € 1.100 circa spese dallo stesso e il resto perché da capogruppo non ha vigilato sulle spese degli altri consiglieri leghisti. Nell'indagine sono coinvolti altri 30 soggetti di ogni partito politico.

Riccardo Molinari, condannato in primo grado a 11 mesi per peculato (spese pazze in Regione Piemonte) di € 1.158. Nell'indagine in corso sono coinvolti altri 50 soggetti appartenenti alla precedente maggioranza di csn: l'indagine è a rischio di prescrizione.

Massimiliano Romeo, capogruppo Lega al senato, condannato a 20 mesi per le "spese pazze" in Regione Lombardia (pena sospesa senza menzione nel casellario giudiziario), nell'ambito di 52 condanne trasversali ad altri partiti.

Angelo Ciocca, eurodeputato, con posizione identica a quella di Romeo.

Indagati:

Armando Siri, per presunta tangente di € 30.000 ricevuta da tale Nicastri, re dell'eolico. Siri avrebbe spinto il governo ad approvare una normativa (mai approvata) per incentivare con aiuti di Stato gli investimenti nella energia eolica. L'indagine è in corso.

Attilio Fontana, presidente regione Lombardia, coinvolto con altri 43 soggetti: l'indagine riguarda la violazione del principio di imparzialità nella scelta di un consulente.

Massimo Garavaglia: indagato per abuso di ufficio. Inchiesta archiviata.

Giulio Centemero, amministratore della Lega, indagato per finanziamento illecito al partito (250.000 € pervenuti da Luca Parnasi alla associazione Più Voci, riferibile, secondo l'accusa alla Lega). L'indagine è in corso.

Angelo Altaguille, deputato Lega (Catania). Indagato per voto di scambio in Sicilia.

Roberto Marti, senatore: indagato con altri 39 (di vari partiti) per voto di scambio (assegnazione di case popolari in cambio di voti). Indagine in corso

Non sono stato in grado di reperire altri soggetti rilevanti.

Movimento 5 Stelle.

Cito solo i casi più clamorosi, tralasciando per brevità tutti gli indagati per le "spese pazze" che è terreno scivoloso, tralascio l'intera vicenda dei Comuni di Roma e di Torino, e, per brevità, tutte le indagini in corso (decine) a carico di consiglieri comunali.

Cito solo i condannati o indagati per reati di diritto penale.

Angelo Malerba, capogruppo M5S nel comune di Alessandria, arrestato in flagranza di reato (furto).

Davide Bugli, capogruppo M5S a Torrazza/Piemonte, accusato di furto di materiale elettrico.

Fabio Bucci, sindaco M5S di Pomezia, indagato per "turbativa di funerale" e per aver affidato un incarico a un dirigente di Pomezia Servizi indagato per Mafia Capitale.

Stefano Costa, Bassano del Grappa: arrestato per il rapimento lampo di un imprenditore.

Patrizio Cinque, sindaco di Bagheria: la sua casa era stata costruita abusivamente.

Diletta Botta, Genova, arrestata per spaccio di droga.

Giovanni Pantano, San Ferdinando/Calabria: arrestato per ndrangheta.

Rosa Capuozzo, Quarto/Campania: voto di scambio con la Camorra.

Daniele Ferrarin, consigliere comunale Vicenza: indagato per bancarotta fraudolenta.

Riccardo Mercante, consigliere regionale Abruzzo: condannato per truffa.

Mario Puddu, sindaco di Assemini, indagato per una contorta storia di abuso di ufficio.

Riccardo Nuti, candidato sindaco a Palermo: insieme ai deputati Giulia Devito e Claudia Mannino e ad altri 9 grillini, condannato per aver falsificato le firme per la presentazione della lista e del candidato sindaco a Palermo.

Geoderem Andreatta, consigliere comunale a Marostica, con Samanta Zardo e Susy Zardo (candidata M5S) con l' Hotel Adele di Vicenza gestiscono, insieme ad altre strutture riconducibili ai grillini, il business dell'immigrazione nel vicentino.

Gregorio De Falco: accusato di percosse dalla moglie.

Emanuele Dessì, senatore, indagato: abita a Frascati in un a casa popolare ad € 93/anno di affitto.

Partito Democratico

Il numero degli esponenti del PD indagati o condannati è di circa 130: un esame caso per caso prenderebbe lo spazio di una enciclopedia: per adesso e se non sollecitato, non mi imbarco in questa fatica né la propongo ai lettori.

Cito solo le telenovele di Renzi e famiglia, di Boschi e famiglia, di Lotti e la Consip.

Tralascio per la scabrosità del problema, i casi del Forteto (Toscana) e di Bibbiano (Emilia) che sono di per sé infamanti episodi coperti per anni da indifferente benevolenza da parte del Partitone.

Tralascio condanne ed indagini sul peculato (che tuttavia rappresenta il 100% delle condanne e delle indagini su esponenti della Lega).

Sempre per brevità non ho fatte ricerche su Forza Italia, Fratelli d'Italia, Liberi & Uguali e sui partiti minori.

Conclusione: non ho idea se il sig. Di Cesare fosse animato da vena polemica o da desiderio di conoscenza, nella ricerca ho dato per certa la seconda ragione.

Ne emerge un quadro opaco nei due sensi: - molti soggetti politici, di qualunque schieramento, non sembrano avere lo spessore morale per rappresentarci. – analizzando il decorso delle varie indagini e dei conseguenti processi è forte il sospetto che una parte della Magistratura spari nel mucchio, costretta (il più delle volte) a riconoscere l'innocenza degli indagati o addirittura dei condannati in primo grado. E questo è ancora più grave: se non c'è certezza della terzietà del giudice cade l'intero Stato di diritto.

E il CSM attuale non soddisfa la domanda che oltre duemila anni fa il grande giurista latino Paolo si poneva: quis judicavit judicem?