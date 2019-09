Rubriche



Pensioni: il 61% degli italiani percepisce meno di 750 euro

lunedì, 30 settembre 2019, 18:43

Secondo i dati di settore, il sistema previdenziale italiano appare in miglioramento, ma resta comunque ancora troppo basso: secondo quanto emerge dallo studio del Global Retirement Index 2019 di Natixis Investment Managers, l’Italia appare stabile nella classifica dei 44 Paesi analizzati, restando ferma al 30° posto e facendo meglio di Spagna, Russia e Cina, ma peggio di Germania, Finlandia e Belgio. Vediamo quindi più nel dettaglio qual è la situazione attuale delle pensioni in Italia.

La situazione delle pensioni in Italia

Secondo i dati trasmessi dall’Inps e aggiornati a inizio 2019, la fetta più grande delle pensioni in Italia è rappresentata da quelle di natura previdenziale (ossia derivanti dal versamento di contributi nel corso dell’attività lavorativa): su un totale di 18 milioni, infatti, queste arrivano a quota 13,8 milioni. Appaiono in crescita quelle di natura assistenziale, che sono infatti passate dal 37,6% al 50% nell’arco di 15 anni (dal 2003 al 2018), con il picco massimo segnato nel 2014, durante il quale si è andato oltre il 54%. Per quanto concerne la distribuzione delle pensioni, il 55,2% è stato destinato al Nord Italia, il 24,5% al Sud e alle Isole, il 19,7% al Centro e lo 0,6% agli italiani residenti all’estero. Ci sono poi alcuni dati piuttosto allarmanti, che riguardano da vicino molti pensionati della Penisola: il 61,3% delle pensioni è di importo inferiore a 750 euro e oltre 12,6 milioni di persone percepiscono comunque meno di 1.000 euro al mese.

Cosa emerge dagli ultimi dati sulle pensioni

I dati relativi alla situazione attuale delle pensioni in Italia fanno emergere diverse criticità. Innanzitutto si tratta di importi che, purtroppo, vanno a intaccare la qualità della vita dei pensionati e spesso non si dimostrano sufficienti per coprire le necessità di molti italiani, in quanto non garantiscono quella tranquillità che si dovrebbe avere dopo aver dedicato anni e anni della propria vita al lavoro. C’è però da dire che, nel caso in cui la pensione non fosse sufficiente per arrivare al reddito desiderato, è sempre possibile ricorrere a delle soluzioni di pensione integrativa come quelle previste da Helvetia, ad esempio, che permettono di raggiungere una rendita mensile maggiore nel momento in cui si smetterà di lavorare.

Si tratta dunque di un tema molto complesso al quale il Governo dovrà dedicarsi quanto prima, anche per evitare che i più giovani subiscano le conseguenze future ancor più negative che si prospettano alla luce della situazione attuale: di questo passo, infatti, l’età per andare in pensione sarà sempre maggiore e gli assegni di importo sempre più basso.