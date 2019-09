Rubriche



Problemi di rughe? I consigli degli esperti

martedì, 24 settembre 2019, 18:59

Lo scorrere del tempo lascia sul nostro viso delle tracce ben visibili che, spesso, combattiamo ma non con le giuste armi. Stiamo parlando delle rughe, quel fastidioso inestetismo che si presenta a seguito di un cedimento delle strutture cutanee dovuto ad una carenza di collagene, per lo stiramento e l'estensione ripetuti di alcune zone della pelle, in particolar modo del viso. Anche la carenza di elastina, proteina a cui si deve la morbidezza della pelle, ha un ruolo determinante. La sua diminuzione causa l'aumento di volume della pelle e fenomeni quali il doppio mento.

In linea generale le rughe si manifestano nella donna dopo i 25 anni di età; nell'uomo tra i 25 e i 30. Non mancano tuttavia casi di rughe precoci dovute all'eccessiva esposizione solare, alla scarsa cura della pelle, all'inquinamento, al fumo. Questi sono fattori che accelerano la comparsa delle rughe. Queste possono essere di due tipi: rughe di senescenza che si manifestano sulla pelle con il naturale andamento dell'età perdendo l'elasticità e la compattezza naturale; rughe di espressione che si manifestano su un'epidermide relativamente giovane e comunque non influenzata dalle rughe di senescenza. Le rughe di espressione spesso sono identificabili come segno di ansia, preoccupazioni, forti emozioni, choc, momenti negativi. Con il tempo le rughe si accentuano fino al derma ovvero la struttura di sostegno della pelle, la parte più profonda della pelle. Le rughe diventano profonde e raggiungono anche i 0,005 millimetri di profondità.

Ma come si combattono le rughe? Una soluzione la propone Mascia Brunelli con i suoi prodotti. Ci sono altre precauzioni da prendere per evitare la comparsa delle rughe. Ad esempio nel caso di esposizione ai raggi solari, in modo speciale d'estate al mare e di inverno in montagna, è opportuno effettuare un'adeguata protezione della pelle. In montagna il livello di radiazioni di raggi ultravioletti è superiore di circa il 20% - 10% ogni 1000 metri di altitudine. La neve inoltre riflette la quantità di radiazione dei raggi ultravioletti raggiungendo il doppio dell'effetto che si ha normalmente in città. È pertanto opportuno avere un'adeguata protezione mediante creme, cappelli, occhiali e abbigliamento adeguato.

Dire addio alle sigarette in quanto accentuano rapidamente l'invecchiamento della pelle e il formarsi delle rughe. Molto utile può essere l'utilizzo regolare di creme per la pelle, utili come prevenzione per la comparsa delle rughe e per contrastare le rughe già presenti. Molto adatti sono i prodotti a base di fosfolipidi, vitamina A e fattore idratante naturale ricostituito possono aiutare a mantenere la corretta idratazione delle cellule dell'epidermide.

Inoltre, l'assunzione per via orale di sostanze come il coenzima Q10, la vitamina E e la vitamina C aiuta a rallentare l'invecchiamento. Altri prodotti per uso topico promettono, invece, un'azione riempiente o stirante, ma la loro efficacia è molto limitata.

Oltre alla chirurgia plastica, che offre trattamenti antirughe efficaci, come il lifting, ma molto invasivi, anche la medicina estetica può aiutare a ridurre questi inestetismi attraverso l'inserimento nel derma di sostanze come il collagene e l'acido ialuronico.