"Pronto soccorso, gestione familiari assurda"

domenica, 1 settembre 2019, 18:23

di roberto martinelli

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di Roberto Martinelli in merito alla gestione dei familiari all'interno del pronto soccorso dell'ospedale San Luca di Lucca.



"La gestione dei familiari all'interno del pronto soccorso di Lucca è assurda e priva di ogni forma di rispetto. I familiari, che sono il 60 per cento degli occupanti la sala di attesa del Ps, sono tenuti per ore in un limbo, senza sapere niente dei loro cari. Io stesso ho atteso 8 ore prima che una dottoressa mi ragguagliasse sulle condizioni di mio papà. Perché non si informano i parenti su quello che è stato fatto e su quello che andrà fatto, magari invitandoli ad andare a casa lasciando un recapito per essere ricontattati? Non è possibile dover rimanere lì per ore come in un limbo, senza avere notizia alcuna dei propri cari e con la "paura" che se sei fuori a telefonare è ti chiamano poi "salti" il turno! È una vergogna! Riconosco però la grande professionalità ed umanità delle impiegate dell'accoglienza!"