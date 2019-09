Rubriche : sulla scena del crimine



Quando l'assassina è tua madre. Dopo Cogne e Santa Croce Camerina, la Mamma Noir è di Benevento

mercoledì, 18 settembre 2019, 15:15

di anna vagli

La chiamano "Sindrome di Medea". La identificano come una delle patologie più ripugnanti della nostra civiltà. Sfocia spesso in fatti di cronaca che difficilmente riusciamo a comprendere. È il fenomeno per il quale le madri uccidono i propri figli perché accecate dall'odio ed intrise dal seme della follia. Da ultimo nel beneventano, gli infanticidi che avvengono nel nostro Paese sono realizzati da giovani madri, ossessionate e insoddisfatte al punto da riversare la propria frustrazione e la propria furia omicida sui figli.

Medea è per la mitologia greca l'eroina combattuta tra il rancore per il proprio uomo e l'amore per i propri figli. Nipote della maga Circe e figlia di Eetee, re della Colchide, Medea uccise la prole per impedire al marito Giasone di avere discendenza dopo che l'aveva ripudiata.

Anna Maria Franzoni, Veronica Panarello e in ultimo la donna del mistero (dal momento che la sua identità non è ancora stata rivelata), sono esempi di madri-Medea, di madri che uccidono per riaffermare il proprio ruolo nella relazione disfunzionale in cui sono intrappolate.

Giovani donne facce di una stessa medaglia. Facce di chi sottrae la vita dopo averla donata. Samuele, Davide e in ultimo Diego, la cui vita è stata stroncata a soli quattro mesi dopo esser stato gettato in un dirupo e successivamente colpito alla testa con un corpo contundente (verosimilmente una mazza di legno).

La mamma di Benevento come Anna Maria e Veronica. La Franzoni, scontata la pena e lontana da Cogne, ha mostrato per 17 anni un atteggiamento fermo e sicuro. Irreversibilmente glaciale e coerente nelle sue versioni, ha passato il tempo in carcere confortata dalla famiglia che non l'ha mai abbandonata. Nemmeno di fronte all'evidenza, nemmeno quando ha ricomposto pezzettino per pezzettino il cervello del piccolo Samuele. Dopotutto gli ha sfondato la calotta cranica con un'arma mai ritrovata. Dopotutto al 118 ha raccontato che il piccolo vomitava sangue. In realtà, Samuele, ha perso sangue ovunque tranne che dalla bocca. Eppure anche la Franzoni qualche comparsata televisiva a suon di lacrime di coccodrillo l'ha fatta. Impossibile dimenticarla mentre si dispera sotto la frangia nera nel salotto di Maurizio Costanzo. Madre-Medea è anche Veronica Panarello, abile bugiarda e manipolatrice. La Panarello ha mostrato a tutta l'Italia una particolare abilità nel mentire, dando versioni contrastanti rispetto alla ricostruzione chiamata a fornire. Dopo essersi dichiarata completamente estranea all'accaduto e quindi aver chiamato in correità il suocero, ha gridato nuovamente all'ingiustizia con l'intervenuta condanna a trent'anni. E proprio nella relazione extraconiugale instaurata con Andrea Stival può ravvisarsi il movente dell'omicidio. Veronica, fredda e lucida assassina, ha ucciso il piccolo Loris stringendogli una fascetta di plastica al collo. La sua colpa? Aver scoperto la relazione sentimentale che la legava al padre di suo marito. Questo è stato infatti sufficiente per finire il figlio con la pratica omicidiaria prediletta dai sex offender.

Veronica ha anche provato ad allontanare i sospetti da sé, prima gettando il figlio in un canalone senza le mutandine, e poi fingendosi serena e collaborativa al corso di cucina. Vedi un po' la Panarello. Forse voleva simulare il rapimento da parte di un predatore sessuale? A differenza di Anna Maria, Veronica sconta oggi la sua pena lontana dagli affetti. Affetti che l'hanno abbandonata a sé stessa e ai suoi fantasmi.

E la giovane mamma di Campolattaro, sarà una nuova Anna Maria Franzoni o un'altra Veronica Panarello? Per il momento sappiamo che era "fuggita" da casa al culmine di una lite con il convivente. Sappiamo anche che la donna, così come il padre di Diego, sono sordomuti. Forse, in alcune circostanze, prima di far riprodurre determinati soggetti, bisognerebbe valutare molteplici aspetti. Ma questa è ancora un'altra storia.