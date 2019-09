"S. Concordio, l'amministrazione comunale rispetti di più il pensiero della gente"

Altri articoli in Rubriche

mercoledì, 11 settembre 2019, 10:20

New York, 11 settembre 2001. Quel giorno lo ricordiamo tutti. Tutti ricordiamo quella mattina di inizio settembre che ha azzerato il calendario della storia e catapultato la nostra esistenza nel sospetto e nella paura. Improvvisamente il mondo si è fermato ed è rimasto in quel giorno senza tramonto per molto...

lunedì, 9 settembre 2019, 15:08

Per la maggior parte delle persone l'estate è la stagione migliore, poiché consente di trascorrere molto tempo fuori casa. L'arrivo dell'autunno, quindi, rappresenta sempre un momento di crisi. Per affrontarlo al meglio ed evitare di rimanere con le mani in mano è necessario organizzarsi al meglio

lunedì, 9 settembre 2019, 09:52

Dal 2019, e più precisamente dalla Dichiarazione dei Redditi conseguiti nell’anno d’imposta 2018, entrano in gioco i nuovi Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, abbreviati con l’acronimo ISA

domenica, 8 settembre 2019, 16:06

«Non è mai stata innamorata di lui, lo so per certo, e gliel’ha anche detto chiaro. Gli ha detto che provava interesse solo per le donne». È dalle parole di un'amica dei due che voglio partire per raccontare la storia di Elisa Pomarelli

domenica, 8 settembre 2019, 10:46

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento su quanto avvenuto nelle ultime settimane in questo sfasciato Stivale aggiungendo che lo condividiamo in pieno

sabato, 7 settembre 2019, 20:09

Sui fatti accaduti ieri sera nel parco di via Matteotti a Sant'Anna interviene il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini. Nel frattempo il presidente del consiglio comunale, Francesco Battistini, ha raggiunto telefonicamente la vittima di aggressione per portarle la solidarietà dell'amministrazione comunale