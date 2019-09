Rubriche : lettere alla gazzetta



"Sfalcio dell'erba, pericoli per pedoni e ciclisti"

venerdì, 6 settembre 2019, 09:11

di simone torselli

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Simone Torselli in cui si denuncia la situazione dello sfalcio dell'erba nella zona dove risiede e dove transita. Le foto si riferiscono in particolare a Via dei Marzi S. Cassiano a Vico, Via delle Ville S. Marco davanti pizzeria Moreno, Passaggio a livello Via delle Ville e Via dei Gianni S. Cassiano a Vico.



"Il 21 agosto ho scritto all'assessore segnalando la criticità riguardo allo sfalcio dell'erba nelle zone sopra citate, lo stesso giorno l'assessore mi ha risposto che a causa delle ferie delle ditte che svolgono tale attività non era possibile fare interventi fino a lunedì 26 agosto o, peggio ancora, lunedì 2 settembre. Sono evidenti le situazioni di pericolo sia per i pedoni che per i ciclisti.



Ora tale periodo è passato ma non sono stati fatti gli interventi promessi; vi pregherei, visto che il vostro servizio su tale problema nella zona di Antraccoli ha sortito esiti positivi, di citare queste situazioni sul sito .



Vi ringrazio e vi saluto"