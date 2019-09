Rubriche : lettere alla gazzetta



"Sistema Ambiente, che fine ha fatto il senso civico?

venerdì, 6 settembre 2019, 20:23

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera inviataci da un abitante del centro storico il quale ha avuto la spiacevole sorpresa di trovare la propria auto, regolarmente in sosta, danneggiata:

In data 15 luglio parcheggio la macchina (immatricolata il 1 luglio) in via Nuova tra via Delle Chiavi d’oro e via Guinigi, direzione via Guinigi.

La mattina come tutte le mattine vado a prendere l’auto e vedo che sul parabrezza c’è un bigliettino, con scritto:”Ho visto chi le ha fatto il danno, se vuole mi chiami al 347........”.

Io che non avevo notato niente scendo dall’auto e vedo che per terra c’erano dei frammenti di plastica e un graffio sulla carrozzeria.

Chiamo il numero indicato ed il signore mi dice che era stato un mezzo del Sistema Ambiente, a quel punto vado negli uffici di Sistema Ambiente per far presente il fatto.

L’impiegata dopo essersi consultata, credo con il capo ufficio, mi invita a inviare una mail raccontando i fatti.

Cosa che faccio puntualmente, ma alla mia mail viene data una risposta negativa, dicendo che se non fornisco il numero di targa del mezzo loro non possono fare niente.

Come dico io, ma è un mezzo di Sistema Ambiente, chi deve rispondere per Sistema Ambiente?

Non basta mi suggeriscono per le vie brevi di mandare una raccomandata, cosa che faccio, ma ancora niente.

Allora vado presso gli uffici e finalmente parlo con la dirigente, la quale, sentito l’assicuratore, mi suggerisce di far scrivere dall’avvocato.

La risposta alla lettera dell’avvocato è lì da leggere!

Allora la mia riflessione è la seguente:

parliamo di una società Municipalizzata che “offre” un servizio alla città per il quale paghiamo profumatamente, ma dico il senso civico che fine ha fatto? devo fare una causa per essere risarcito di un danno provocato da personale e mezzo di Sistema Ambiente?

Attenzione, di tutto ciò ne sono al corrente perché in quel momento passava un signore con un senso civico vero!

Perché se fosse stato per il dipendente, mi sarei dovuto, come si dice a Lucca, frugare in tasca.

Quel che è veramente demoralizzante, che proprio da dove dovrebbe arrivare il buon esempio, ahimé solo pessimi insegnamenti.

Lettera firmata