Rubriche : lettere alla gazzetta



Sistema Ambiente: "Tutto nella regola, ma serve collaborazione anche dai residenti"

venerdì, 13 settembre 2019, 15:40

di sistema ambiente

Riceviamo e pubblichiamo questa precisazione inviataci da Sistema Ambiente in merito all'articolo 'Greetings from Lucca' di questa mattina:

In merito all’articolo “Greetings from Lucca” Sistema Ambiente informa che gli operatori hanno effettuato nei tempi e negli orari prestabiliti la raccolta per lasciare la città pulita. Tra le fotografie pubblicate, infatti, ne compare anche una in cui è stato fotografato il mezzo dell’azienda venuto sul posto per raccogliere i rifiuti. Dopo il passaggio dei mezzi dedicati quindi sono stati tolti i cartoni e sacchetti che erano presenti sulle strade del centro storico.

Un’attività che viene svolta tutti i giorni e certo ancora più importante oggi poiché a Lucca quando si terrà la Processione e la Luminara per le celebrazioni della Santa Croce. Proprio in quest’ottica, per il Settembre Lucchese che rappresenta un momento di celebrazioni per tutta la comunità, Sistema Ambiente ha organizzato anche turni notturni per effettuare la pulizia delle aree dove si terranno le tradizionali Fiere, così che la città possa essere pulita al mattino quando iniziano le attività quotidiane di cittadini e attività commerciali.

Sistema Ambiente ricorda, infine, che per mantenere il decoro urbano è necessario non solo il servizio di raccolta svolto dall’azienda ma anche che i rifiuti vengano conferiti negli orari stabiliti per fare in modo che il passaggio dei mezzi e degli operatori sia efficace. Solo con una collaborazione reciproca infatti si ottengono risultati visibili ed evidenti in termini di pulizia.

Risponde Aldo Grandi: la foto cui fa riferimento il comunicato di Sistema Ambiente è stata scattata quando mancavano dieci minuti alle 11. Se per l'azienda è normale che i visitatori vadano in giro fino a quell'ora e si imbattano in cumuli di rifiuti di tutti i generi, beati loro. Noi continuiamo a restare sorpresi, ma, forse, siamo noi che sbagliamo. Vero il discorso della collaborazione, ma è inevitabile che qualcuno sbagli e l'organico venga depositato al posto della carta o il multimateriale al posto del non riciclabile. Forse è sbagliato il metodo di raccolta?