"Sul viale S. Concordio riverniciati gli stalli blu, ma le strisce pedonali sono rimaste invisibili"

venerdì, 20 settembre 2019, 18:15

La raccolta differenziata è ancora molto indifferenziata in alcuni comuni italiani. Giusto qualche giorno fa, una segnalazione ha sottolineato come numerosi sacchi di spazzatura imperassero nel centro cittadino totalmente indisturbati e senza destare l’intervento degli enti competenti

venerdì, 20 settembre 2019, 17:53

Come mi siete mancati! Torno da voi, sempre con la voglia di raccontare segreti e svelare retroscena lucchesi e non. Perché senno' chi ve lo dice come stanno davvero le cose? Sentite qua...

venerdì, 20 settembre 2019, 08:28

Dopo anni di dominio incontrastato da parte della Juventus, il campionato appena iniziato sembra essere caratterizzato da un maggiore equilibrio, sia per quanto riguarda la lotta scudetto che gli altri piazzamenti

giovedì, 19 settembre 2019, 22:56

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa denuncia-segnalazione inviataci da uno studio legale di S. Anna per una disfunzione che va avanti da dieci giorni e che riguarda il servizio di assistenza della Tim, causando notevoli disagi all'attività professionale

giovedì, 19 settembre 2019, 09:45

Troppo spesso abbiamo a che fare con delitti depistati ad arte, avvolti da bugie, omertà e strategie investigative fallimentari. Ma per noi, che verità e giustizia andiamo cercando, non è mai troppo tardi

giovedì, 19 settembre 2019, 09:26

Promozione in corso all'Agenzia Spazio Casa, che propone ai suoi clienti una settimana in Val di Sole (Trentino) in un appartamento per quattro persone