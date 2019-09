Rubriche



Tim, lo studio legale rimasto senza segnale

giovedì, 19 settembre 2019, 22:56

E’ una disavventura che dura da oltre dieci giorni quella che sta accadendo a uno studio legale di Sant’Anna. L’avvocato si è accorto del guasto lunedì 9 settembre e da allora è stato tutto un susseguirsi di segnalazioni del guasto da parte dello studio alla Tim e comunicazione da parte della Tim attraverso messaggini rassicuranti sul telefonino, con grande difficoltà di potersi mettere in contatto con un operatore in carne e ossa che si prendesse carico del guasto. Ad oggi a distanza di 10 giorni il guasto risulta ancora in essere senza che mai nessun tecnico si sia presentato presso lo studio ed abbia cercato di risolvere il problema.

“La Tim che si spaccia per una azienda leader della tecnologia in Italia non è in grado di garantire i servizi minimi peraltro molto ben pagati dei propri clienti.” ci dice l’avvocato.

A distanza di oltre dieci giorni non è stata in grado di riparare un danno in una zona centrale di una città centrale di una regione centrale del nostro paese. Insomma non siamo in una zona dispersa dell’appennino ma in un zona centrale di un paese sviluppato.

La cosa più paradossale da una parte e preoccupante per un'altra è che oggi hanno comunicato che a loro il guasto risultava risolto e quando gli è stato fatto presente che così non era una confusa centralinista ha detto che ci avrebbe fatto contattare da un non meglio definito dirigente. “Ad ora sono ancora in attesa di essere contattata dalla Tim" conclude l’avvocato.