Tu vorresti avere il diritto di morire?

sabato, 14 settembre 2019, 11:53

di anna vagli

"Il diritto di continuare a vivere non può diventare un dovere, il diritto alla vita non equivale a una coercizione". Hans Kung

In occasione delle recenti dichiarazioni del Presidente CEI, tal Cardinale Bassetti, ho deciso di stravolgere la mia rubrica e proporvi una riflessione sul fine vita e l'eutanasia. Niente vieta infatti di considerare la propria morte come una personale scena del crimine.

Non è semplice intraprendere ragionamenti di questo tipo perché l'argomento è di una tale delicatezza da lasciarci spesso smarriti. Quali esseri umani siamo proiettati verso la vita e non verso la morte. E la vita è sicuramente questione di scelte e di libertà. Chi può decidere della mia vita al posto mio? Chi può arrogarsi il diritto di stabilire come gestire le fasi della mia malattia?

Il punto di partenza di qualsiasi riflessione sugli ultimi giorni della nostra esistenza non può prescindere da un confronto tra la vita e la morte. Non può prescindere neppure dalla consapevolezza che la sofferenza e la malattia privano lo stare al mondo di qualsiasi significato. La vita è il presupposto di qualsiasi diritto umano e proprio per questo non può essere imposto così come non dovrebbe essere imposto vivere nel dolore.

Sicuramente se si potesse scegliere, nessuno sceglierebbe di passare attraverso una patologia terminale. La morte è un qualcosa che irrimediabilmente ci spaventa e per questo chi ne desidera il sopraggiungere deve essere sicuramente afflitto da un dolore talmente grande da vincere l'attaccamento alla vita.

E voi riflettete mai sulla morte? Vi spaventa pensarci? Pensate mai a che cosa fareste sapendo di avere i giorni contati? Vi affidereste a Dio? Vivreste ogni giorno come se fosse l'ultimo, magari abbandonando il lavoro e facendo tutto quello che avete desiderato di fare per l'intera esistenza?

Sono interrogativi profondi a cui ognuno dovrebbe essere libero di dare una propria risposta.

Di diverso avviso invece sembra essere una parte della nostra società, che vuole imporre la vita anche quando questa perda di significato e niente abbia da offrire.

A metterci nuovamente la bocca, all'alba dell'intervento della Consulta, è la Chiesa, che si atteggia – ormai per tradizione millenaria – come unica detentrice di verità assoluta. Il presidente CEI ha infatti chiesto una proroga alla Corte Costituzionale chiamata a pronunciarsi il 24 settembre sulla costituzionalità dell'articolo 580 del codice penale, che disciplina l'istigazione e l'aiuto al suicidio.

L'ultima provocazione del credo romano si è a mio avviso spinta un po' oltre. Si è spinta oltre perché a carico del leader radicale, Marco Cappato, pendono due procedimenti per l'aiuto al suicidio offerto a Dj Fabo e Davide Trentini. Quindi, secondo il Cardinale Bassetti, Marco Cappato meriterebbe di andare dietro le sbarre per averli aiutati a porre fine alle loro sofferenze. Quanto è legittimo che la Chiesa, all'interno di uno Stato laico e di diritto, imponga il proprio credo anche a chi non crede? Quanto è lecito opporsi alla libera scelta di una morte dignitosa? Sulla base di quali argomentazioni universalmente riconosciute si può costringere in vita una persona prigioniera di un corpo inabile? Nessuno chiede alla Chiesa di rinnegare la sua confessione millenaria, ma la stessa dovrebbe astenersi dall'imporre i propri dogmi anche a chi non ci crede. "Libera Chiesa in libero Stato" diceva Cavour.

Io vorrei essere libera di autodeterminarmi fino alla fine dei miei giorni, e voi?



